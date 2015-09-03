حظك اليوم وتوقعات علماء الفلك برج الميزان الخميس 2015/9/2

حظك اليوم لبرج الميزان:

توقعات علماء الفلك لمواليد برج الميزان اليوم:

>مهنيًا: تواجهك مولود برج الميزان خيبة أمل من شخص كنت تضع كامل ثقتك به، قد يزعجك هذا الأمر فترة، لكنك لا تلبث أن تقع فى مشكلة مع محيطك.>عاطفيًا: تخطط على مستوى تطوير علاقتك بالشريك وتحسين أوضاعك باتجاه المزيد من التعبير عن المشاعر والبحث عن الاستقرار معه.>صحيًا: قد تصاب مولود برج الميزان بنوع نادر من الحساسية لكن العلاج يكون فعالاً، إنما يتطلب منك الوقاية للحفاظ على سلامتك.>حاول مولود برج الميزان أن تقسم مبلغ المال الذى تحصل عليه اليوم إلى دفعات حتى لا تنفقه فى آن واحد.> حاول أن تستثمر جزءًا منه فى مشروع طويل الأجل، أما الجزء الآخر فيمكنك أن تتصرف فيه كما تشاء! تحاول أن تسعد نفسك وتسعد من حولك ولكن ربما تتعارض رغباتك مع رغبات الآخرين.