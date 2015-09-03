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حظك اليوم وتوقعات علماء الفلك برج الحوت الخميس 2015/9/2

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حظك اليوم وتوقعات علماء الفلك برج الحوت الخميس 2015/9/2 حظك اليوم وتوقعات علماء الفلك برج الحوت الخميس 2015/9/2

لبرج الحوت:


>مهنيًا: لا تخف من المبادرة فى البدء بإنجاز المهام، قد تفاجئ مواليد الأحداث، ويحالفك الحظ لدعم مشروع كنت تحلم به منذ أن بدأت العمل فى اختصاصك.
>عاطفيًا: تعاود الاتصال بالشريك بعدما كنت قد وضعت حدًا للعلاقة به، وتستعيد اللقاء معه بعد غياب، وتقررأن الاجتماع فى لقاء تصفية القلوب.
>صحيًا: يجب على مواليد برج الحوت المحاولة قدر المستطاع الابتعاد عن كل ما يضرك ويؤثر على سلامتك الصحية، وسوف تنجح فى ذلك لإرادتك القوية.

توقعات علماء الفلك لمواليد برج الحوت:


>يشعر مولود برج الحوت بالاكتئاب واللامبالاة ولا تتأثر بما يحدث من حولك مهما كان. لا تهتم بتدبير أموالك ولذلك ربما تنفقها فى أمور تافهة. إذا كنت تعانى من أى مرض، عليك أن تذهب للطبيب لأن الحالة التى تشعر بها اليوم تبدو خطيرة.

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مصر 365

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