حظك اليوم برج الأسد الخميس 2015/9/2

حظك اليوم لبرج الأسد:

>مهنيًا: يجب على مولود برج الأسد المحاولة فى إدارة كل شئونك بالعقل والتنظيم فى مجال العمل تجنبًا للوقوع فى المشكلات وتعطل المهام.

عاطفيًا: يشعر أصحاب برج الأسد اليوم بفرحة الحبيب بما تقدمه له من مزايا، هذا الأمر يساعدك على الاستمتاع بالحياة المستقرة معه.

صحيًا: قم اليوم ببعض التمارين الرياضية التى تساعدك على التخلص من الوزن الزائد، فالطقس يسمح لك بذلك.

توقعات علماء الفلك لمواليد برج الأسد اليوم:

>قد يواجه مواليد برج الأسد اليوم بعض المشاكل الفنية اليوم فى المنزل فربما يتعطل أحد الأجهزة عن العمل، ولذلك قد تشعر بالعجز التام عن القيام بأى شيء بسبب هذه المشكلة. ربما تنشغل أيضًا بتكلفة صيانة هذا الجهاز. إذا لم تستطع حل المشكلة بنفسك، استعن بالمختص أو بصديق.