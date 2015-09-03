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حظك اليوم وتوقعات علماء الفلك برج الحمل الخميس 2015/9/2

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حظك اليوم وتوقعات علماء الفلك برج الحمل الخميس 2015/9/2 حظك اليوم وتوقعات علماء الفلك برج الحمل الخميس 2015/9/2

لبرج الحمل:


>مهنيًا: يجب على مولود برج الحمل ألا تتسرع فى اتخاذ القرارات المهمة الخاصة بمجال عملك، قم أولاً بدراسة الموضوع من كل الاتجاهات حتى تحصل على القرار السليم.
>عاطفيًا: غيرة الشريك مبررة لأن تصرفاتك تثير خوفه، حاول أن تكون واضحًا فى تعاملاتك مع الغير ولا تشعره أنك لا تكترث لبعض أموره.
>صحيًا: يجب لمولود برج الحمل أن تتبع نظامًا غذائيًا صحيًا ومدروسًا، حتى يمنحك الحماية من التعرض للأمراض المفاجئة الخطيرة.

توقعات علماء الفلك لبرج الحمل اليوم:


>قد تقدم لصديق ما اليوم فرصة عمل أو تجعله يتعرف على شخص ما من المحتمل أن يساعده. كن ذكيًا ومبدعًا فى كل شىء.
>ربما يجد مولود برج الحمل حلولاً لمشاكلك، حاول أن تقوم بشىء يسعدك، خطط مثلاً مع الأصدقاء لتنظيم حفلة قريبًا لقضاء بعض الوقت معًا.

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مصر 365

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