حظك اليوم وتوقعات علماء الفلك برج الحمل الخميس 2015/9/2

حظك اليوم لبرج الحمل:

توقعات علماء الفلك لبرج الحمل اليوم:

>مهنيًا: يجب على مولود برج الحمل ألا تتسرع فى اتخاذ القرارات المهمة الخاصة بمجال عملك، قم أولاً بدراسة الموضوع من كل الاتجاهات حتى تحصل على القرار السليم.>عاطفيًا: غيرة الشريك مبررة لأن تصرفاتك تثير خوفه، حاول أن تكون واضحًا فى تعاملاتك مع الغير ولا تشعره أنك لا تكترث لبعض أموره.>صحيًا: يجب لمولود برج الحمل أن تتبع نظامًا غذائيًا صحيًا ومدروسًا، حتى يمنحك الحماية من التعرض للأمراض المفاجئة الخطيرة.>قد تقدم لصديق ما اليوم فرصة عمل أو تجعله يتعرف على شخص ما من المحتمل أن يساعده. كن ذكيًا ومبدعًا فى كل شىء.>ربما يجد مولود برج الحمل حلولاً لمشاكلك، حاول أن تقوم بشىء يسعدك، خطط مثلاً مع الأصدقاء لتنظيم حفلة قريبًا لقضاء بعض الوقت معًا.