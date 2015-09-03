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حظك اليوم وتوقعات علماء الفلك برج السرطان الخميس 2015/9/2

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حظك اليوم وتوقعات علماء الفلك برج السرطان الخميس 2015/9/2 حظك اليوم وتوقعات علماء الفلك برج السرطان الخميس 2015/9/2

لبرج السرطان:


>مهنيًا: تفكر مولود اليوم فى القيام بالكثير من المهام التى تساعدك على الوصول إلى الترقية التى تتمناها منذ فترة طويلة، لا تكشف أفكارك الجديدة إلا لمن تثق بهم.
>عاطفيًا: لا تسير وراء الأحاسيس والأفكار السلبية حتى إذا شعرت بالاستفزاز، فلا تتسرع فى إلقاء اللوم على الحبيب.
>صحيًا: يجب عليك مولود برج السرطان ألا تكن من أصحاب القرارات الضعيفة خاصة فيما يتعلق بالوضع الصحى، وحاول أن تكون أكثر حرصًا على سلامتك.

توقعات علماء الفلك لمواليد برج السرطان:


>مولود برج السرطان لا داع للشعور بخيبة الأمل اليوم إذا وجدت أنك لا تستطيع أن توفق بين العمل وحياتك الشخصية، فكل فرد فى هذه الحياة معرض لهذه المواقف، فقط إلزم نفسك بالانتهاء من أعمالك بقدر الإمكان. استمتع بوقتك فى المساء وتأكد أنك ستكون مسرورًا بما حققته.

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مصر 365

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