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حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء الخميس 2015/9/2

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حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء الخميس 2015/9/2 حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء الخميس 2015/9/2

لبرج الجوزاء:


>مهنيًا: لمولد يجب تحكيم ضميرك فى الأعمال التى تقوم بها فى مجال العمل، وسوف تلقى النتائج الجيدة، وتحصل على الترقية التى تريدها.
>عاطفيًا: اتجه إلى الجدية فى تصرفاتك مع الشريك حتى لا يبتعد عنك وتصل بكما العلاقة إلى طريق مسدود.
>صحيًا: يجب على مواليد برج الجوزاء التخفيف من تناول القهوة والمنبهات فى النهار خاصة خلال فترة الظهيرة فهى تسبب لك الأرق ليلاً.

توقعات علماء الفلك لمواليد برج الجوزاء اليوم:


>حاول مولود برج الجوزاء أن تقوم اليوم بوضع خطط جديدة من أجل تطوير مشاريعك وأعمالك خلال الفترة المقبلة، قم بتعليق بعض الصور التى قمت بالتقاطها فى بلاد أخرى كى تحفزك على العمل والنشاط.
> ربما تفهم اليوم سبب عدم قدرتك على اتخاذ أى قرار أو أى خطوة بسهولة.
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مصر 365

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