حظك اليوم الأبراج الفلكية ليوم الخميس 2015/9/3

حظك اليوم لبرج الأسد:
>مهنيًا: يجب على مولود برج الأسد المحاولة فى إدارة كل شئونك بالعقل والتنظيم فى مجال العمل تجنبًا للوقوع فى المشكلات وتعطل المهام.
>عاطفيًا: يشعر أصحاب برج الأسد اليوم بفرحة الحبيب بما تقدمه له من مزايا، هذا الأمر يساعدك على الاستمتاع بالحياة المستقرة معه.
>صحيًا: قم اليوم ببعض التمارين الرياضية التى تساعدك على التخلص من الوزن الزائد، فالطقس يسمح لك بذلك.
توقعات علماء الفلك لمواليد برج الأسد اليوم:
>قد يواجه مواليد برج الأسد اليوم بعض المشاكل الفنية اليوم فى المنزل فربما يتعطل أحد الأجهزة عن العمل، ولذلك قد تشعر بالعجز التام عن القيام بأى شيء بسبب هذه المشكلة. ربما تنشغل أيضًا بتكلفة صيانة هذا الجهاز. إذا لم تستطع حل المشكلة بنفسك، استعن بالمختص أو بصديق.
حظك اليوم لبرج الثور:
>مهنيًا: على مواليد برج الثور القيام بالمزيد من الجهود لتتمكن من تغيير أسلوب العمل الخاص بك إلى الأفضل، حاول أن تصل إلى مجموعة من الأفكار الجديدة التى تفيدك فى مجالك.
>عاطفيًا: يجب لمواليد برج الثور الحذر من انتقاد الشريك اليوم أو معارضته فى أى شىء، وحاول أن تكون كتومًا للأسرار فقد تفشى بعضها ما يسبب سوء العلاقة بينكما.
>صحيًا: لا تكثر من تناول النشويات فى المساء حتى لا تصاب بالبدانة، يمكنك تبديلها بالخضراوات المسلوقة.
توقعات علماء الفلك مواليد برج الثور اليوم:
>يجب عليك مولود برج الثور أن تختار الوقت المناسب اليوم للاسترخاء والابتعاد عن أجواء العمل المملة والضغوط. اجلس مع من تحب فى فترة المساء. تشعر اليوم أن علاقاتك بمن حولك أصبحت أكثر توترًا أو تعقيدًا مقارنة بالفترة الماضية. كل شيء سيكون على ما يرام قريبًا، فكن هادئًا.
حظك اليوم لبرج الجدى:
>مهنيًا: لا تشارك مولود برج الجدى فى منافسات أو أنشطة تتطلب منك كل النشاط والحيوية، إنه يوم جيد شرط التحرك حسب نوعية الوقت.
>عاطفيًا: حاول أن تبحث فى الماضى عما يعيدك إلى الذكريات الجميلة، وهذا ما يمنحك يومًا من الراحة والتأمل والطمأنينة والراحة والتفاؤل.
>صحيًا: يجب على مولود برج الجدى أن يتعامل مع صحتك كما تتعامل مع أعمالك المهنية التى تريدها أن تكون على أكمل وجه، حتى تحافظ على سلامتك.
توقعات علماء الفلك لمواليد برج الجدى اليوم:
>إذا كنت من مواليد برج الجدى وتفكر هذه الفترة فى القيام بأعمال جديدة بالشراكة مع أحد الأصدقاء فابدأ من اليوم ولكن بجدية.
> تحاول بكل جهدك أن تعيد البهجة والسعادة إلى محيط أسرتك بعدما مروا بأزمات ومشاكل عديدة.
حظك اليوم لبرج الجوزاء:
>مهنيًا: لمولد برج الجوزاء يجب تحكيم ضميرك فى الأعمال التى تقوم بها فى مجال العمل، وسوف تلقى النتائج الجيدة، وتحصل على الترقية التى تريدها.
>عاطفيًا: اتجه إلى الجدية فى تصرفاتك مع الشريك حتى لا يبتعد عنك وتصل بكما العلاقة إلى طريق مسدود.
>صحيًا: يجب على مواليد برج الجوزاء التخفيف من تناول القهوة والمنبهات فى النهار خاصة خلال فترة الظهيرة فهى تسبب لك الأرق ليلاً.
توقعات علماء الفلك لمواليد برج الجوزاء اليوم:
>حاول مولود برج الجوزاء أن تقوم اليوم بوضع خطط جديدة من أجل تطوير مشاريعك وأعمالك خلال الفترة المقبلة، قم بتعليق بعض الصور التى قمت بالتقاطها فى بلاد أخرى كى تحفزك على العمل والنشاط.
> ربما تفهم اليوم سبب عدم قدرتك على اتخاذ أى قرار أو أى خطوة بسهولة.
حظك اليوم لبرج الحمل:
>مهنيًا: يجب على مولود برج الحمل ألا تتسرع فى اتخاذ القرارات المهمة الخاصة بمجال عملك، قم أولاً بدراسة الموضوع من كل الاتجاهات حتى تحصل على القرار السليم.
>عاطفيًا: غيرة الشريك مبررة لأن تصرفاتك تثير خوفه، حاول أن تكون واضحًا فى تعاملاتك مع الغير ولا تشعره أنك لا تكترث لبعض أموره.
>صحيًا: يجب لمولود برج الحمل أن تتبع نظامًا غذائيًا صحيًا ومدروسًا، حتى يمنحك الحماية من التعرض للأمراض المفاجئة الخطيرة.
توقعات علماء الفلك لبرج الحمل اليوم:
>قد تقدم لصديق ما اليوم فرصة عمل أو تجعله يتعرف على شخص ما من المحتمل أن يساعده. كن ذكيًا ومبدعًا فى كل شىء.
>ربما يجد مولود برج الحمل حلولاً لمشاكلك، حاول أن تقوم بشىء يسعدك، خطط مثلاً مع الأصدقاء لتنظيم حفلة قريبًا لقضاء بعض الوقت معًا.
حظك اليوم لبرج الحوت:
>مهنيًا: لا تخف من المبادرة فى البدء بإنجاز المهام، قد تفاجئ مواليد برج الحوت الأحداث، ويحالفك الحظ لدعم مشروع كنت تحلم به منذ أن بدأت العمل فى اختصاصك.
>عاطفيًا: تعاود الاتصال بالشريك بعدما كنت قد وضعت حدًا للعلاقة به، وتستعيد اللقاء معه بعد غياب، وتقررأن الاجتماع فى لقاء تصفية القلوب.
>صحيًا: يجب على مواليد برج الحوت المحاولة قدر المستطاع الابتعاد عن كل ما يضرك ويؤثر على سلامتك الصحية، وسوف تنجح فى ذلك لإرادتك القوية.
توقعات علماء الفلك لمواليد برج الحوت:
>يشعر مولود برج الحوت بالاكتئاب واللامبالاة ولا تتأثر بما يحدث من حولك مهما كان. لا تهتم بتدبير أموالك ولذلك ربما تنفقها فى أمور تافهة. إذا كنت تعانى من أى مرض، عليك أن تذهب للطبيب لأن الحالة التى تشعر بها اليوم تبدو خطيرة.
حظك اليوم لبرج الدلو:
>مهنيًا: يواجه مواليد برج الدلو اليوم بعض الإرباكات التى تمر بها فى العمل تجعلك فى موقف حرج إذا كنت تشكو بعض الخلافات، ولكنك تتمكن من التفوق على كل المصاعب.
>عاطفيًا: تمارس جاذبية كبيرة وتفرح بوجود الأصدقاء والأحباء حولك، وتغنى مفكرتك بالمواعيد الجميلة المناسبة.
>صحيًا: يجب على مولود برج الدلو لا تكثر من السهر فهو يعمل على تدمير مناعة الجسم، وحاول أن تنام الساعات المطلوبة لتبقى فى حالة نشطة.
توقعات علماء الفلك لمواليد برج الدلو اليوم:
>يجب على المنتمين لبرج الدلو اليوم أن تحتفظ بآرائك لنفسك خاصة إذ اكنت هذه الآراء تتعلق بالسياسة أو الدين.
> فى الواقع، لا يمكنك تغيير أفكار الآخرين بالكلام فقط بل بالأفعال أيضا. يجب أن تختار وسائل جيدة للإقناع، ابتعد عن المنبهات والطعام الدسم.
حظك اليوم لبرج السرطان:
>مهنيًا: تفكر مولود برج السرطان اليوم فى القيام بالكثير من المهام التى تساعدك على الوصول إلى الترقية التى تتمناها منذ فترة طويلة، لا تكشف أفكارك الجديدة إلا لمن تثق بهم.
>عاطفيًا: لا تسير وراء الأحاسيس والأفكار السلبية حتى إذا شعرت بالاستفزاز، فلا تتسرع فى إلقاء اللوم على الحبيب.
>صحيًا: يجب عليك مولود برج السرطان ألا تكن من أصحاب القرارات الضعيفة خاصة فيما يتعلق بالوضع الصحى، وحاول أن تكون أكثر حرصًا على سلامتك.
توقعات علماء الفلك لمواليد برج السرطان:
>مولود برج السرطان لا داع للشعور بخيبة الأمل اليوم إذا وجدت أنك لا تستطيع أن توفق بين العمل وحياتك الشخصية، فكل فرد فى هذه الحياة معرض لهذه المواقف، فقط إلزم نفسك بالانتهاء من أعمالك بقدر الإمكان. استمتع بوقتك فى المساء وتأكد أنك ستكون مسرورًا بما حققته.
>مهنيًا: تكتشف مولود برج العذراء اليوم بعض الأسرار الخاصة بالعمل، كل ما عليك هو التأكد من صحة المعلومات التى حصلت عليها حتى لا تقع فى حالة من سوء التفاهم.
>عاطفيًا: حاول أن تكون نشيطًا دائمًا وحسن علاقتك بالشريك، فهو الشخص الوحيد الذى يقف بجانبك فى الأزمات.
>صحيًا: يجب عليك مولود برج العذراء ممارسة التمارين الرياضية بانتظام أمر مفيد للصحة، خاصة إذا كان ملازمًا لحمية غذائية مدروسة ومنتظمة.
توقعات علماء الفلك لمواليد برج العذراء اليوم:
>من المتوقع أن تتوقف مولود برج العذراء عن العمل اليوم لكى تهتم بشئون أسرتك وأطفالك. تستحق بعض الوقت للراحة والهدوء.
> تتقبل اليوم النقد البناء ممن هم أكثر منك خبرة ولديك القدرة على تصحيح أخطائك. يصفك اليوم بعض المقربين منك بالحكمة، فهل تعرف السبب؟
حظك اليوم لبرج الميزان:
>مهنيًا: تواجهك مولود برج الميزان خيبة أمل من شخص كنت تضع كامل ثقتك به، قد يزعجك هذا الأمر فترة، لكنك لا تلبث أن تقع فى مشكلة مع محيطك.
>عاطفيًا: تخطط على مستوى تطوير علاقتك بالشريك وتحسين أوضاعك باتجاه المزيد من التعبير عن المشاعر والبحث عن الاستقرار معه.
>صحيًا: قد تصاب مولود برج الميزان بنوع نادر من الحساسية لكن العلاج يكون فعالاً، إنما يتطلب منك الوقاية للحفاظ على سلامتك.
توقعات علماء الفلك لمواليد برج الميزان اليوم:
>حاول مولود برج الميزان أن تقسم مبلغ المال الذى تحصل عليه اليوم إلى دفعات حتى لا تنفقه فى آن واحد.
> حاول أن تستثمر جزءًا منه فى مشروع طويل الأجل، أما الجزء الآخر فيمكنك أن تتصرف فيه كما تشاء! تحاول أن تسعد نفسك وتسعد من حولك ولكن ربما تتعارض رغباتك مع رغبات الآخرين.
حظك اليوم لبرج العقرب:
>مهنيًا: مهما حاول بعضهم تشويه صورتك، لن ينجح لأن مولود برج العقرب صاحب سجل كبير من النجاحات أكبر من أن يتم القضاء عليه بسهولة.
>عاطفيًا: ابتعد عن الأنانية بعد الأرض عن الشمس، فالشريك يستحق منك معاملة أفضل وأكثر نضجًا ولطفًا ورقة وحنانًا.
>صحيًا: يجب على مواليد برج العقرب ألا يعتمدوا على التنظير فقط، بل حاول أن تمارس الرياضة بانتظام لتحسن وضعك الصحى.
توقعات علماء الفلك لمواليد برج العقرب اليوم:
>ستستطيع مولود برج العقرب أن تنجز اليوم أعمالاً كنت تحتاج أسابيع عديدة للقيام بها، اهتمامك وحرصك على تقديم أفضل ما لديك فى العمل سيجعل زملاءك يحقدون عليك فكن حذرًا.
> كل فرد يحتاج من حين لآخر بعض الوقت للراحة والاسترخاء، فحاول أن تخصص وقت لراحتك.
حظك اليوم لبرج القوس:
>مهنيًا: إذا أسندت إليك أحد المهام المهنية، عليك تنفيذها بصدق وأمانة، فأنت كلفت بها نظرًا إلى كفاءتك العالية فى إنجاز الأعمال.
>عاطفيًا: تعاطيك الجيد والرائع مع الشريك تكون له انعكاسات إيجابية، وتلاحظ ذلك من خلال تصرفاته معك.
>صحيًا: مولود برج القوس جريء فى مواجهة الآخرين على الصعيد الصحى، محاولاً أن تبرهن لهم أن الرياضة علاج ناجح جدًا فى الحفاظ على صحة الجسم ولياقته.
توقعات علماء الفلك لمواليد برج القوس:
>يجب لمولود برج القوس الانتباه لوضعك المالى خلال الفترة المقبلة.
>قم بفحص حسابك ومراجعة بعض العمليات المالية التى قمت بها خلال الفترة الأخيرة.
>يشعر مولود برج القوس أنه بحاجة إلى تقدير من الآخرين ولكنك فى الحقيقة إذا انتظرت شكرًا وتقديرًا منهم، ستضيع وقتك دون فائدة.