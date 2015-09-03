حظك اليوم لمواليد برج الجدى الخميس 2015/9/2

حظك اليوم لبرج الجدى:

>مهنيًا: لا تشارك مولود برج الجدى فى منافسات أو أنشطة تتطلب منك كل النشاط والحيوية، إنه يوم جيد شرط التحرك حسب نوعية الوقت.

عاطفيًا: حاول أن تبحث فى الماضى عما يعيدك إلى الذكريات الجميلة، وهذا ما يمنحك يومًا من الراحة والتأمل والطمأنينة والراحة والتفاؤل.

صحيًا: يجب على مولود برج الجدى أن يتعامل مع صحتك كما تتعامل مع أعمالك المهنية التى تريدها أن تكون على أكمل وجه، حتى تحافظ على سلامتك.

توقعات علماء الفلك لمواليد برج الجدى اليوم:

>إذا كنت من مواليد برج الجدى وتفكر هذه الفترة فى القيام بأعمال جديدة بالشراكة مع أحد الأصدقاء فابدأ من اليوم ولكن بجدية.

تحاول بكل جهدك أن تعيد البهجة والسعادة إلى محيط أسرتك بعدما مروا بأزمات ومشاكل عديدة.