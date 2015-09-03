حظك اليوم لمواليد برج الثور الخميس 2015/9/2

حظك اليوم لبرج الثور:

>مهنيًا: على مواليد برج الثور القيام بالمزيد من الجهود لتتمكن من تغيير أسلوب العمل الخاص بك إلى الأفضل، حاول أن تصل إلى مجموعة من الأفكار الجديدة التى تفيدك فى مجالك.

عاطفيًا: يجب لمواليد برج الثور الحذر من انتقاد الشريك اليوم أو معارضته فى أى شىء، وحاول أن تكون كتومًا للأسرار فقد تفشى بعضها ما يسبب سوء العلاقة بينكما.

صحيًا: لا تكثر من تناول النشويات فى المساء حتى لا تصاب بالبدانة، يمكنك تبديلها بالخضراوات المسلوقة.

توقعات علماء الفلك مواليد برج الثور اليوم:

>يجب عليك مولود برج الثور أن تختار الوقت المناسب اليوم للاسترخاء والابتعاد عن أجواء العمل المملة والضغوط. اجلس مع من تحب فى فترة المساء. تشعر اليوم أن علاقاتك بمن حولك أصبحت أكثر توترًا أو تعقيدًا مقارنة بالفترة الماضية. كل شيء سيكون على ما يرام قريبًا، فكن هادئًا.