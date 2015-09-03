أخبار عاجلة

8 الصبح - هالة الزغندي مؤلفة مسلسل حجر جهنم تكشف عن اسباب تخوفها من ممثلات المسلسل -
8 الصبح - مؤلفة "مسلسل حجر جهنم" هالة الزغندي تكشف عن أسباب خروج المسلسل من سباق رمضان -
8 الصبح -حفل زفاف النجمة كارمن سليمان على الملحن مصطفى جاد بحضور عدد كبير من النجوم -
8 الصبح - كاميرا 8 الصبح فى العرض الخاص لفيلم "بنك الحظ" ورأي نجوم الفن في الفيلم ..؟ -
ارتفاع حصيلة ضحايا السيول الوحلية في كولومبيا إلى أكثر من 300 قتيل -
ميسي يقود برشلونة للفوز على اشبيلية بثلاثية .. تقرير -
8 الصبح - مدرب الزمالك الجديد يصرح : "متسالونيش" عن الدوري الموسم الحالي -
8 الصبح - أهم وأبرز العناوين والمانشيتات التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم -
توقيع مذكرة تفاهم بين إقتصادية قناة السويس وبنك تنمية الصادرات -
8 الصبح - نجوم الزمن الجميل يوجهون رسائل صوتية للرئيس السيسى بعد إنتهاء زيارته لأمريكا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. حظك اليوم
  5. مصر 365

حظك اليوم لمواليد برج الثور الخميس 2015/9/2

Google+ Print
حظك اليوم لمواليد برج الثور الخميس 2015/9/2 حظك اليوم لمواليد برج الثور الخميس 2015/9/2

لبرج الثور:


>مهنيًا: على مواليد برج الثور القيام بالمزيد من الجهود لتتمكن من تغيير أسلوب العمل الخاص بك إلى الأفضل، حاول أن تصل إلى مجموعة من الأفكار الجديدة التى تفيدك فى مجالك.

عاطفيًا: يجب لمواليد برج الثور الحذر من انتقاد الشريك اليوم أو معارضته فى أى شىء، وحاول أن تكون كتومًا للأسرار فقد تفشى بعضها ما يسبب سوء العلاقة بينكما.

صحيًا: لا تكثر من تناول النشويات فى المساء حتى لا تصاب بالبدانة، يمكنك تبديلها بالخضراوات المسلوقة.

توقعات علماء الفلك مواليد برج الثور اليوم:


>يجب عليك مولود برج الثور أن تختار الوقت المناسب اليوم للاسترخاء والابتعاد عن أجواء العمل المملة والضغوط. اجلس مع من تحب فى فترة المساء. تشعر اليوم أن علاقاتك بمن حولك أصبحت أكثر توترًا أو تعقيدًا مقارنة بالفترة الماضية. كل شيء سيكون على ما يرام قريبًا، فكن هادئًا.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
حظك اليوم برج الدلو الخميس 6/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الدلو الخميس 6/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت الخميس 6/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت الخميس 6/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي الخميس 6/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي الخميس 6/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس الخميس 6/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس الخميس 6/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى