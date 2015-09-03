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حظك اليوم وتوقعات علماء الفلك برج القوس الخميس 2015/9/2

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حظك اليوم وتوقعات علماء الفلك برج القوس الخميس 2015/9/2 حظك اليوم وتوقعات علماء الفلك برج القوس الخميس 2015/9/2

لبرج القوس:


>مهنيًا: إذا أسندت إليك أحد المهام المهنية، عليك تنفيذها بصدق وأمانة، فأنت كلفت بها نظرًا إلى كفاءتك العالية فى إنجاز الأعمال.
>عاطفيًا: تعاطيك الجيد والرائع مع الشريك تكون له انعكاسات إيجابية، وتلاحظ ذلك من خلال تصرفاته معك.
>صحيًا: مولود برج القوس جريء فى مواجهة الآخرين على الصعيد الصحى، محاولاً أن تبرهن لهم أن الرياضة علاج ناجح جدًا فى الحفاظ على صحة الجسم ولياقته.

توقعات علماء الفلك لمواليد برج القوس:


>يجب لمولود برج القوس الانتباه لوضعك المالى خلال الفترة المقبلة.
>قم بفحص حسابك ومراجعة بعض العمليات المالية التى قمت بها خلال الفترة الأخيرة.
>يشعر مولود برج القوس أنه بحاجة إلى تقدير من الآخرين ولكنك فى الحقيقة إذا انتظرت شكرًا وتقديرًا منهم، ستضيع وقتك دون فائدة.

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مصر 365

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