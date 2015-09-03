حظك اليوم وتوقعات علماء الفلك برج القوس الخميس 2015/9/2

حظك اليوم لبرج القوس:

توقعات علماء الفلك لمواليد برج القوس:

>مهنيًا: إذا أسندت إليك أحد المهام المهنية، عليك تنفيذها بصدق وأمانة، فأنت كلفت بها نظرًا إلى كفاءتك العالية فى إنجاز الأعمال.>عاطفيًا: تعاطيك الجيد والرائع مع الشريك تكون له انعكاسات إيجابية، وتلاحظ ذلك من خلال تصرفاته معك.>صحيًا: مولود برج القوس جريء فى مواجهة الآخرين على الصعيد الصحى، محاولاً أن تبرهن لهم أن الرياضة علاج ناجح جدًا فى الحفاظ على صحة الجسم ولياقته.>يجب لمولود برج القوس الانتباه لوضعك المالى خلال الفترة المقبلة.>قم بفحص حسابك ومراجعة بعض العمليات المالية التى قمت بها خلال الفترة الأخيرة.>يشعر مولود برج القوس أنه بحاجة إلى تقدير من الآخرين ولكنك فى الحقيقة إذا انتظرت شكرًا وتقديرًا منهم، ستضيع وقتك دون فائدة.