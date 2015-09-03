حظك اليوم وتوقعات علماء الفلك برج الدلو الخميس 2015/9/2

حظك اليوم لبرج الدلو:
>مهنيًا: يواجه مواليد برج الدلو اليوم بعض الإرباكات التى تمر بها فى العمل تجعلك فى موقف حرج إذا كنت تشكو بعض الخلافات، ولكنك تتمكن من التفوق على كل المصاعب.
>عاطفيًا: تمارس جاذبية كبيرة وتفرح بوجود الأصدقاء والأحباء حولك، وتغنى مفكرتك بالمواعيد الجميلة المناسبة.
>صحيًا: يجب على مولود برج الدلو لا تكثر من السهر فهو يعمل على تدمير مناعة الجسم، وحاول أن تنام الساعات المطلوبة لتبقى فى حالة نشطة.
توقعات علماء الفلك لمواليد برج الدلو اليوم:
>يجب على المنتمين لبرج الدلو اليوم أن تحتفظ بآرائك لنفسك خاصة إذ اكنت هذه الآراء تتعلق بالسياسة أو الدين.
> فى الواقع، لا يمكنك تغيير أفكار الآخرين بالكلام فقط بل بالأفعال أيضا. يجب أن تختار وسائل جيدة للإقناع، ابتعد عن المنبهات والطعام الدسم.