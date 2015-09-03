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مرافقة لـ"الطفلة لاعبة الجمباز": وفاة "جنة الله" نتيجة الإهمال الطبى

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مرافقة لـ"الطفلة لاعبة الجمباز": وفاة "جنة الله" نتيجة الإهمال الطبى مرافقة لـ"الطفلة لاعبة الجمباز": وفاة "جنة الله" نتيجة الإهمال الطبى
قالت ياسمين معالى، مرافقة للطفلة جنة الله، لاعبة الجمباز فى المستشفى الذى تعالج فيه، إنها توفت منذ قليل، داخل مستشفى شهير بالدقى بعد تعرضها للإهمال الطبى، لافتة إلى أنها أصيبت بتوقف فى المخ منذ 4 أيام ما جعل أعضاء جسدها تموت عضواً تلو الآخر.

وأضافت "ياسمين معالى"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "العاشرة مساءً" الذى يقدمه الإعلامى وائل الإبراشى عبر قناة "دريم"، أن الطبيب المعالج للضحية أهمل فى متابعتها.


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