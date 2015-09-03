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الأهلي وأوروبا - غالي يحكي لـ في الجول عن سر كوبري جوارديولا

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الأهلي وأوروبا - غالي يحكي لـ في الجول عن سر كوبري جوارديولا الأهلي وأوروبا - غالي يحكي لـ في الجول عن سر كوبري جوارديولا

(إعادة نشر) لم يكن أمام حسام غالي حلا غير التلاعب بجوسيب جوارديولا في علامة مسجلة لفوز الأهلي على روما، يحكي أسرارها نجم الفريق الأحمر لـFilGoal.com.

الفريق الأحمر يحل ضيفا على خيتافي الإسباني يوم الخميس في لقاء ودي استعدادا لمواجهة الملعب المالي في كأس الكونفدرالية.

الأهلي فاز بهدفين سجلهما إبراهيم سعيد وإيفيلينو مقابل هدف وحيد سجله جابريل باتستوتا والذي "كتفه" الفريق الأحمر. حسنا، الحكايات الـ3 التي يحكيها نجوم لقاء روما تبدأ كالآتي:

كوبري لجوارديولا.. يحكيها حسام غالي لـFilGoal.com على لسانه

"حين وصلتني الكرة في تلك اللقطة فوجئت بأن جوارديولا وضعني في موقف معقد وصعب للغاية".

"جوارديولا واحد من أهم لاعبي الوسط في العالم. لهذا حين يضغط على الخصم لا يفعل ذلك بشكل سهل التخلص منه".

"لهذا كنت أعرف أني لو فقدت الكرة، لن أحرم الأهلي فقط من هجمة أحاول أن أبنيها، بل وسنتعرض لهجمة سريعة من روما الذي تحرك كل عناصره للأمام في ثانية واحدة".

"حسنا لم يكن أمامي خيارات كثيرة. في جزء من الثانية فكرت ووجدت أن الحل الوحيد هو وضع الكرة من بين قدميه".

"هي مخاطرة. كنت أعرف ذلك. لكني راهنت على أني لو فعلت ذلك سأحتفظ بالكرة وأتخلص منه وأبني هجمة للأهلي".

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