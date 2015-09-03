مؤتمر مبروك – عن سبب هام للفوز على خيتافي.. وحب ريال مدريد وبرشلونة

عقد المدير الفني للأهلي فتحي مبروك مؤتمرا صحفيا مساء يوم الأربعاء للتحدث عن لقاء فريقه الودي الذي سوف يقام أمام خيتافي الإسباني.

ويحل الأهلي ضيفا على خيتافي يوم الخميس لمواجهته وديا على ملعب كولسيوم ألفونسو بيريز في العاصمة الإسبانية مدريد.

وتحدث مبروك في البداية قائلا:"أنا سعيد بوجودي في إسبانيا فأنا ولاعبي الفريق محبين للكرة الإسبانية بشكل عام وريال مدريد وبرشلونة بشكل خاص".

وأضاف"حبنا لريال مدريد وبرشلونة يأتي بسبب تقديمهم لكرة قدم ممتعة لكل الجماهير حول العالم".

وأكمل"أنا أيضا دائم المتابعة لفرق الدوري الإسباني وشاهدت آخر مباراة لخيتافي والتي خسر فيها بهدفين لهدف أمام جرانادا".

وواصل المدير الفني للأهلي حديثه"يجب علينا تحقيق الفوز في المباراة واستثمار ذلك معنويا في باقي مشوار الفريق بالكونفدرالية".

وتابع"المباراة هامة للغاية بالنسبة لنا خاصة إنها ستكون فرصة جيدة لمشاركة جميع اللاعبين الذين لا يشاركون مع الأهلي خلال الفترة الأخيرة، بالإضافة إلى إنها خير إعداد للجدد قبل لقاء الملعب المالي بالكونفدرالية".

وأتم"نتمنى أن تستمع كل الجماهير الإسبانية والجاليات العربية بالمباراة حتى وإن كانت ودية".