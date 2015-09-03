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رحلة مصر إلى تشاد .. علي جبر ومكي ضمن رباعي مستبعد من المنتخب

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رحلة مصر إلى تشاد .. علي جبر ومكي ضمن رباعي مستبعد من المنتخب رحلة مصر إلى تشاد .. علي جبر ومكي ضمن رباعي مستبعد من المنتخب

قرر هيكتور كوبر المدير الفني لمنتخب مصر استبعاد كلا من أحمد حسن مكي لاعب الزمالك وعلي لطفي حارس إنبي ومحمد حمدي زكي لاعب الأهلي وعلي جبر مدافع الزمالك من قائمة لمواجهة تشاد.

ويستعد منتخب مصر لمواجهة تشاد خارج ملعبه في الجولة الثانية من تصفيات كأس أمم إفريقيا 2017 يوم الأحد 6 سبتمبر.

وجاء استبعاد علي جبر من المباراة بسبب الإصابة التي تعرض لها خلال المعسكر.

وقدم كوبر والجهاز الفني للمنتخب الشكر للرباعي الذي لن يسافر مع بعثة المنتخب.

وأكد الجهاز الفني للمنتخب أن الرباعي قدم مستوى طيب وسيظل كل منهم فردا في القوام الأساسي للمنتخب.

وإن ظروف المباراة فقط هي التي دفعت الجهاز لهذه الخيارات.

وفاز المنتخب المصري في اللقاء الأول في التصفيات أمام تنزانيا 3-0 بينما خسر منتخب تشاد أمام نيجيريا 2-0.

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