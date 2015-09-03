الأهلي وأوروبا - شيتوس يحكي لـ في الجول عن لحظة أمام ريال وروبرتو كارلوس يندم عليها حتى الآن

(إعادة نشر) "حتى الآن أشعر بالندم في كل مرة أتذكر فيها تلك الفرصة" وائل رياض لاعب الأهلي يتحدث لـFilGoal.com عن كواليس وأحداث مباراة الأهلي وريال مدريد.

الفريق الأحمر يحل ضيفا على خيتافي الإسباني يوم الخميس في لقاء ودي استعدادا لمواجهة الملعب المالي في كأس الكونفدرالية.

يوم الرابع من أغسطس 2001 الأهلي يهزم ريال مدريد بهدف مقابل لاشيء في القاهرة.

الأهلي فاز على ريال مدريد بهدف النيجيري صنداي في "مباراة القرن" بعد فوز الأهلي بلقب نادي القرن في إفريقيا وفوز ريال مدريد بلقب نادي القرن في أوروبا.

ويحكي وائل رياض لاعب النادي الأهلي لـFilGoal.com عن كواليس ما قبل لقاء الملكي ريال مدريد وأثناء اللقاء. وكل ما يلي على لسان شيتوس في حواره مع FilGoal.com.

ما قبل المباراة

"كنت مع حسام غالي وأبو المجد مصطفى وحسين أمين ورضا شحاتة بعد انتهاء كأس العالم للشباب وحصولنا على المركز الثالث".

"وقتها انضممنا مباشرة إلى معسكر الأهلي في البرتغال بقيادة مانويل جوزيه. ثم عدنا إلى القاهرة".

"قبل دخولنا إلى أرضية الملعب كان يوجد مباراة بين القدماء بتواجد محمود الخطيب وحمادة صدقي".

"وقتها دخلت إلى الملعب وبعد تحية كبيرة من الجماهير للخطيب تم الهتاف باسمي كثيرا وتلقيت تحية خاصة من الجماهير وخصوصا بعد أدائنا في كأس العالم للشباب".

"بصراحة لم أكن أتوقع مثل هذا الاستقبال حتى إنني وجدت حمادة صدقي منبهر أيضا من تحية الجماهير لي".

نصيحة جوزيه

"حديث مانويل جوزيه معنا كان له مفعول السحر".

"قبل المباراة قال لنا: أنتم أمام أكبر وأفضل فريق في العالم. فاستمتعوا".

"من الممكن أن نخسر بفارق 5 أو 6 أهداف ولكن لا يهم".

"فقط قدموا أداء رائع. هذه كانت كلمات جوزيه معنا والتي كانت كمفعول السحر فانزاح الخوف تماما من لاعبي الفريق".

فرصة الندم

"جوزيه كلفني باللعب ضج روبيرتو كارلوس".

"الأمر كان صعبا تماما. حاولت في البداية جس النبض ووجدت إني أقدر على المرور منه".

"وما زود ما شعرت به بقدرتي على المرور من كارلوس هو رد فعل الجماهير كلما لمست الكرة".

"وفي إحدى الكرات استلم الكرة ووجدت كارلوس ينطلق سريعا في اتجاهي. فكرت إني لو وقفت أمامه سأنهزم بكل تأكيد ولذلك مررت الكرة لخالد بيبو".

"بمجرد ما مررت الكرة لبيبو انطلقت خلف كارلوس ليمرر لي بيبو مجددا الكرة قبل أن أنجح في المرور من لاعب أخر وأجد نفسي أمام المرمى".

"سددت الكرة ولكنها لم تدخل الشباك".

"وحتى الآن أشعر بالندم إني سددت مباشرة دون المرور من حارس المرمى. وقتها لنجحت في التسجيل. وكتبت أسمي في التاريخ".

شاهد - ملخص مباراة الأهلي وريال مدريد