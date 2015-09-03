وصول وزيرا الأردن والعراق للمشاركة في المجلس الاقتصادي العربي

يواصل مبعوثي ووزراء التجارة العرب التوافد إلى القاهرة، للمشاركة بالدورة الـ96 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي.

حيث وصل مطار القاهرة الدولي مساء اليوم الأربعاء وزير التجارة العراقي،ملاس محمد عبد الكريم، ووزير الصناعة والتجارة والتموين الأردني مها علي، للمشاركة في فعاليات الدورة الـ 96 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي، التي تبدأ خلال الساعات المقبلة، لبحث دعم التعاون الاقتصادي والتجاري بين الدول العربية.

وكان قد وصل الى القاهرة في وقٍت سابٍق اليوم؛ وفد السعودية برئاسة صالح بن منيع الخليوي وزير الجمارك، ووفد سلطنة عمان برئاسة سلطان بن سالم الحبسي الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط، ووفد الإمارات برئاسة سلطان المنصوري وزير الاقتصاد، ووصل وفد الجزائر برئاسة بختي بلعايب وزير التجارة .

وتبحث الاجتماعات إعداد مشاريع القرارات المتعلقة بالملف الاقتصادي والاجتماعي للقمة العربية في دورتها السابعة والعشرين، التي تعقد في المغرب مارس المقبل، ومتابعة «إعلان ليما» الصادر عن القمة الثالثة للدول العربية، ودول أمريكا الجنوبية، مع التأكيد على التركيز على أهمية المشروعات القابلة للتنفيذ التي تحظى باهتمام مشترك من الجانبين.