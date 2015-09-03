أخبار عاجلة

8 الصبح - هالة الزغندي مؤلفة مسلسل حجر جهنم تكشف عن اسباب تخوفها من ممثلات المسلسل -
8 الصبح - مؤلفة "مسلسل حجر جهنم" هالة الزغندي تكشف عن أسباب خروج المسلسل من سباق رمضان -
8 الصبح -حفل زفاف النجمة كارمن سليمان على الملحن مصطفى جاد بحضور عدد كبير من النجوم -
8 الصبح - كاميرا 8 الصبح فى العرض الخاص لفيلم "بنك الحظ" ورأي نجوم الفن في الفيلم ..؟ -
ارتفاع حصيلة ضحايا السيول الوحلية في كولومبيا إلى أكثر من 300 قتيل -
ميسي يقود برشلونة للفوز على اشبيلية بثلاثية .. تقرير -
8 الصبح - مدرب الزمالك الجديد يصرح : "متسالونيش" عن الدوري الموسم الحالي -
8 الصبح - أهم وأبرز العناوين والمانشيتات التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم -
توقيع مذكرة تفاهم بين إقتصادية قناة السويس وبنك تنمية الصادرات -
8 الصبح - نجوم الزمن الجميل يوجهون رسائل صوتية للرئيس السيسى بعد إنتهاء زيارته لأمريكا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

شقيق طالبة صفر: قضية مريم مصرية ولا داعى لدفعها فى الاتجاه الطائفى

Google+ Print
شقيق طالبة صفر: قضية مريم مصرية ولا داعى لدفعها فى الاتجاه الطائفى شقيق طالبة صفر: قضية مريم مصرية ولا داعى لدفعها فى الاتجاه الطائفى
أكد بيشوى ملاك الشقيق الثانى لمريم طالبة صفر الثانوية العامة بالمنيا، أن قضية شقيقته بدأت وستنتهى فى ولا داعى بالدفع بقضية مريم بالاتجاه الطائفى.

وقال بيشوى فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أوجه رسالة لأقباط المهجر والأقباط المهتمين بالقضية فى الخارج شكرا لكم على المحبة والاهتمام وأخص بالشكر أسقف أستراليا الأنبا سراتيونان، ولكن إن أرادوا توجيه دعوة لمريم أن يوجهوا نفس الدعوة إلى الطالبة مروة عيسى وشقيقته مريم ملاك زكى أيضا، لأن مريم مصرية، ومش هنطلع نهين مصر.

وقال الدكتور مينا ملاك الشقيق الأكبر لمريم، إن إحالة أوراق الموضوع إلى رئيس هيئة النيابة الإدارية لفتح التحقيق هو خطوة إيجابية وننتظر ماذا ستسفر عنه التحقيقات، مؤكدا أن ذلك يعد بداية أمل أن تأخذ شقيقتى حقها.

وأضاف مينا، نأمل أن لا ننتظر كثيرا وكنا نتمنى أن يصدر قرار من النائب العام بإعادة التحقيق مثلما صدر قرار بحفظه، مؤكدا أن حالة مريم مازالت كما هى لأنها تشعر بالظلم ولن تعود شقيقتى إلى سابق عهدها إلا إذا عاد إليها حقها ورفع عنها الظلم.

وأشار مينا إلى أن لقاءهم رئيس مجلس الوزراء المهندس إبراهيم محلب، أعاد لهم الأمل والطمأنينة، والثقة فى ، مضيفاً أن رئيس الوزراء أمر بتشكيل لجنة من خبراء وزارة العدل، وطلب اطلاعه على نتائج التحقيق فور الانتهاء من إعداد التقرير، وتابع أن الدولة أصبحت مهتمة بقضية مريم.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
8 الصبح - أهم وأبرز العناوين والمانشيتات التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم

8 الصبح - أهم وأبرز العناوين والمانشيتات التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم

8 الصبح - فقرة #أنا_المصري .. التاريخ الفني للنجم العملاق محمود المليجي "أنتوني كوين الشرق"

8 الصبح - فقرة #أنا_المصري .. التاريخ الفني للنجم العملاق محمود المليجي "أنتوني كوين الشرق"

فيديو.. عبد اللطيف المناوي: مصر لم تتلوث يديها بالدماء في سوريا

فيديو.. عبد اللطيف المناوي: مصر لم تتلوث يديها بالدماء في سوريا

فيديو.. «أصحاب المعاشات»: نواجه عملية تجويع ممنهجة من الحكومة

فيديو.. «أصحاب المعاشات»: نواجه عملية تجويع ممنهجة من الحكومة