شقيق طالبة صفر: قضية مريم مصرية ولا داعى لدفعها فى الاتجاه الطائفى

أكد بيشوى ملاك الشقيق الثانى لمريم طالبة صفر الثانوية العامة بالمنيا، أن قضية شقيقته بدأت وستنتهى فى مصر ولا داعى بالدفع بقضية مريم بالاتجاه الطائفى.

وقال بيشوى فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أوجه رسالة لأقباط المهجر والأقباط المهتمين بالقضية فى الخارج شكرا لكم على المحبة والاهتمام وأخص بالشكر أسقف أستراليا الأنبا سراتيونان، ولكن إن أرادوا توجيه دعوة لمريم أن يوجهوا نفس الدعوة إلى الطالبة مروة عيسى وشقيقته مريم ملاك زكى أيضا، لأن مريم مصرية، ومش هنطلع نهين مصر.

وقال الدكتور مينا ملاك الشقيق الأكبر لمريم، إن إحالة أوراق الموضوع إلى رئيس هيئة النيابة الإدارية لفتح التحقيق هو خطوة إيجابية وننتظر ماذا ستسفر عنه التحقيقات، مؤكدا أن ذلك يعد بداية أمل أن تأخذ شقيقتى حقها.

وأضاف مينا، نأمل أن لا ننتظر كثيرا وكنا نتمنى أن يصدر قرار من النائب العام بإعادة التحقيق مثلما صدر قرار بحفظه، مؤكدا أن حالة مريم مازالت كما هى لأنها تشعر بالظلم ولن تعود شقيقتى إلى سابق عهدها إلا إذا عاد إليها حقها ورفع عنها الظلم.

وأشار مينا إلى أن لقاءهم رئيس مجلس الوزراء المهندس إبراهيم محلب، أعاد لهم الأمل والطمأنينة، والثقة فى الحكومة، مضيفاً أن رئيس الوزراء أمر بتشكيل لجنة من خبراء وزارة العدل، وطلب اطلاعه على نتائج التحقيق فور الانتهاء من إعداد التقرير، وتابع أن الدولة أصبحت مهتمة بقضية مريم.