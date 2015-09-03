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"الداخلية": قطار حادث الشروق دفع كابينة سيارة النقل أمامه لمسافة 200 متر

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"الداخلية": قطار حادث الشروق دفع كابينة سيارة النقل أمامه لمسافة 200 متر "الداخلية": قطار حادث الشروق دفع كابينة سيارة النقل أمامه لمسافة 200 متر
قال مصدر أمنى بوزارة الداخلية، إن التحقيقات الأولية فى حادث التصادم بين قطار وسيارة نقل أوضح أن القطار ركاب رقم 312 (السويس - عين شمس) اصطدم بسيارة نقل أثناء سيره مابين منطقتي الشروق والروبيكى بالكيلو 40 – دائرة قسم شرطة الشروق - القاهرة أثناء عبور السيارة لشريط السكة الحديد من مكان غير معد للعبور، وأدى لخروج الجرار وبعض العربات من تشكيل القطار عن شريط السكة وتعطل الخط الفردى (عين شمس- السويس) بتلك المنطقة.

وأوضحت تحقيقات أجهزة الأمن، أن القطار اصطدم بالسيارة رقم ( ر.هـ.ص 4265 ) نقل محملة بالأحجار قيادة "احمد .ر" مقيم فى الشرقية، أثناء عبورها من مكان غير معد للعبور، مما أدى الى تهشم كابينة السيارة النقل وانفصالها عن الصندوق ودفع القطار الكابينة أمامه لمسافة 200 متر تقريباً، وخروج القطار بتشكيله ( جرار + 5 عربات ) من على شريط السكة الحديد.

وأمر اللواء محمد يوسف مدير شرطة النقل وللمواصلات، بتحرير المحضر رقم 6328/2015 جنح قسم شرطة بد، وجارى العرض على النيابة.

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http://www.youm7.com/story/2015/9/2/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%83%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AF--%D8%AD%D8%A7%D8%AF%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%B3%D8%A8%D8%A8-%D8%B9%D8%A8%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D9%85%D9%83%D8%A7%D9%86-%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D9%85%D8%B9%D8%AF-/2331277#.VedqEfmqqko
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