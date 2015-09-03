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بالصور.. محافظ سوهاج يفتتح مدرستين بعد تطويرهما

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بالصور.. محافظ سوهاج يفتتح مدرستين بعد تطويرهما بالصور.. محافظ سوهاج يفتتح مدرستين بعد تطويرهما

افتتاح تطوير مدرستي نجع الفيما ونجع الشيخ سليم باخميم

افتتح الدكتور أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج، مساء اليوم، اعمال تطوير ورفع كفاءة مدرستي نجع الفيما الابتدائية ، ومدرسة الشيخ سليم الابتدائية بنجع الشيخ حمد بمركز أخميم، بتمويل من نادي روتاري إهداءا لأبناء سوهاج.

وقد رافقه خلال الإفتتاح وفدا من نادي روتاري القاهرة و وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج، ورئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أخميم ورئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة سوهاج.

وقدم المحافظ الشكر لنادي روتاري مصر والقائمين عليه ، مشيرًا إلى أهمية مشاركة المجتمع المدني للحكومة فيما تقوم به من مشروعات تنموية وخدمية وتعليمية تخدم المواطنين من أبناء مصر عامة وسوهاج خاصة، وأشاد سيادته بالجهد المبذول والصورة الحضارية التي ظهرت عليها المدرسة .

كما لاقي المحافظ والوفد المرافق له ترحابا شديدا من أهالي وتلاميذ المدرستين خلال الإفتتاح وعبر تلاميذ المدرسين عن فرحتهم ببعض العروض الفنية والأغاني احتفالاً بتطوير ورفع كفاءة المدرسين من أعمال دهانات وتركيب البلاط وصيانة الحمامات وأعمال التزيين والتجميل بالمدرستين.

وأصدر محافظ الإقليم تعليماته لوكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج بدعم مدرسة الشيخ سليم الابتدائية بعدد 60 مقعد مدرسي، يأتي ذلك في اطار استعدادات المحافظه لبدء العام الدراسي الجديد 2015 /2016.

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