عمرو الشوبكي: بعض المتعاطفون مع الإخوان سيخوضون الانتخابات البرلمانية

قال الدكتور عمرو الشوبكي، البرلماني السابق ومقرر لجنة نظام الحكم بلجنة الخمسين، إن هناك حاجة إلى منظومة جديدة لإدارة العملية الانتخابية، مشيراً إلى أن اليوم الأول لتلقي طلبات الترشح في الانتخابات البرلمانية شهد زحاماً وفوضى.

> وأضاف “الشوبكي” خلال لقائه ببرنامج “يحدث في مصر” الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر، ويذاع على فضائية “إم بي سي مصر” الأربعاء، أن تزايد أعداد المتقدمين للترشح في الانتخابات البرلمانية أمر مثير للقلق، والنائب السياسي الذي لديه خبرة بأمور التشريع والرقابة سيكون عملة نادرة بالبرلمان القادم.

> وتابع “الشوبكي”، فوزي بمقعد في البرلمان الماضي يدل على أن المواطن يستطيع الاختيار الصحيح من بين المرشحين.

> وتوقع “الشوبكي” أن يخوض قيادات الصف الأول والثاني من الإخوان لن تخوض الانتخابات القادمة، كما أن هناك احتمالات بأن يخوض متعاطفون مع الإخوان سباق الانتخابات القادمة، مؤكداً ان البرلمان القادم يحتاج إلى نائب سياسي يلبي خدمات المواطن دون الاهتمام بالخدمات الشخصية.

> وأشار إلى أن هناك مرشحون سيخوضون المعركة الانتخابية المقبلة بالوكالة عن أعضاء الحزب الوطني المنحل، موضحاً أن استغلال المال السياسي من جانب بعض المرشحين أحد أسباب امتناعه عن خوض الانتخابات .