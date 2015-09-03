القضاء الإدارى تلزم الحكومة بعودة عمال "طنطا للكتان" لعملهم "نهائيًا"

أصدرت الدائرة السابعة "منازعات اقتصادية واستثمار" بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، حكما نهائيا بعودة العاملين بشركة طنطا للكتان، لعملهم إعمالا بالحكم الصادر فى 2011 ببطلان عقد خصخصة الشركة وإعادة العاملين إلى سابق أوضاعهم السابقة مع منحهم كامل مستحقاتهم وحوافزهم وحقوقهم.

وألزمت المحكمة الشركة القابضة للصناعات الكيماوية التى آلت لها ملكية طنطا للكتان بإعادة العاملين والوفاء بمستحقاتهم وأوضاعهم الوظيفية.

وقال المحامى عبد الغفار مغاوى، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع": "بصفتى محامى عن العاملين سلمت نسخة من حكم دائرة المنازعات الاقتصادية للنقابة العامة للعاملين بالصناعات الكيماوية ممثلة عن الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، للعمل بدورها فى إعادة العاملين بالضغط على الشركة القابضة من خلال عماد حمدى رئيس النقابة الذى يشغل منصب عضو مجلس إدارة عن العاملين بالقابضة".



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