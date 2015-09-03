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بدء صرف سوفالدى لـ2000 مريض من عمال مصانع الحديد والغزل الأحد المقبل

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بدء صرف سوفالدى لـ2000 مريض من عمال مصانع الحديد والغزل الأحد المقبل بدء صرف سوفالدى لـ2000 مريض من عمال مصانع الحديد والغزل الأحد المقبل
أكد الدكتور وحيد دوس رئيس اللجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية بوزارة الصحة، إنه سيتم اللبدء فى صرف سوفالدى المصرى لـ2000 مريض بفيرس سى من عمال مصانع الحديد والصلب يوم الاحد المقبل بمستشفى القاهرة الجديدة ولعمال للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى يوم الأربعاء القادم بمعهد كبد المحلة.

وقال الدكتور وحيد دوس رئيس اللجنة القومية للفيروسات الكبدية بوزارة الصحة فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إن صرف علاج السوفالدى لـ2000 مريض بمثابة المرحلة الأولى لعلاج 10 آلاف مريض على نفقة بيت الزكاة برئاسة الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر.
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