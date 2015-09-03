نقيب الصيادلة: وزارة الصحة هى السبب الرئيسى فى تدمير صناعة الدواء المصرى

طالب الدكتور محيى عبيد نقيب الصيادلة، بتغير اسم وزارة الصحة لوزارة الأطباء لأنها ليست وزارة صحة لأن العاملين بها أطباء فقط من مديرى المستشفيات والوزارة، مؤكدا أن النقابة تحتاج هيئة لإصلاح منظومة الدواء.

وكشف نقيب الصيادلة أنه فوجئ بأن وزير الصحة الدكتور عادل عدوى فى اجتماع مع المهندس إبراهيم محلب فى مقر رئاسة مجلس الوزراء يقدم مقترح هيئة الدواء المصرى لنقابة الصيادلة باسم لجنة المجلس المصرى للصيادلة والدواء، معتبرا أن وزارة الأطباء هى السبب الرئيسى فى تدمير صناعة الدواء المصرى.

وأضاف نقيب الصيادلة، فى مداخلة هاتفية مع الإعلامى جابر القرموطى ببرنامجه "مانشيت" المذاع على فضائية "أون تى فى" أنه سيتقدم بشكوى إلى رئاسة الجمهورىة ومجلس الوزراء برئاسة المهندس إبراهيم محلب ضد وزير الصحة الدكتور عادل عدوى مطالبا بعزل وزير الصحة لأنه غير اسم مقترح الصيادلة وأخفى نسبته لهم، وأعلن نقيب الصيادلة تضامنه مع نقابة الأطباء فى مطالبتهم بعزل الوزير.