انفجار دراجة بخارية مفخخة وإصابة 4 مواطنين أمام ورشة ميكانيكى بالفيوم

انفجرت دراجة بخارية مفخخة وضعها مجهولون أمام محل ميكانيكى بحى الجون بمدينة الفيوم وأصيب 4 مواطنين تم نقلهم لمستشفى الفيوم العام وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.

وكان المواطنون بمدينة الفيوم سمعوا صوت انفجار قوى منذ قليل وتبين أنه وقع بمنطقة الجون إثر انفجار دراجة بخارية قام مجهولون بزرع عبوة ناسفة بدائية الصنع بداخلها ووضعوها أمام ورشة ميكانيكى بمنطقة الجون وانفجرت الدراجة وأسفرت عن إصابة 4 مواطنين.

وصرح الدكتور محمد عبد المحسن وكيل وزارة الصحة، بأن المصابين الأربعة تم نقلهم لمستشفى الفيوم العام و2 منهم حالتهم مستقرة و2 آخرين يتم عمل الإسعافات اللازمة لهم.