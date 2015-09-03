خيرى رمضان لـ"وزيرالتعليم" بعد أزمة "طالبة صفر الثانوية": استقيل

قال الإعلامى خيرى رمضان، تعليقاً على موقف الحكومة من مريك ملاك "طالبة صفر الثانوية العامة":إن الحكومة مرتبكة، متسائلاً:"هل بلد يتم الإعلان فيها عن اكتشاف كبير قد يغير شكل مصر ، لا نشعر به، ويتفرغ رئيس الوزراء لقضية صفر طالبة، هل هذه هى أولوية الحكومة؟، معرباً عن تشكيكه فى وزارة التعليم والطب الشرعى بعد ما فعله رئيس الوزراء، قائلاً :"ولم نكن نحتاج أن يقابل رئيس الوزراء طالبة، وكل مؤسساته تقول إنها كاذبة".

وأضاف خلال برنامجه "ممكن"، على فضائية "سى بى سى"، أنه لو كانت الطالبة مريم ملاك، على صواب، فهناك خلل فى وزارة التربية والتعليم، يدافع عنه الوزير وهو ما يعد كارثة يجب أن يتم إقالته فى هذه الحالة، مردفاً :"قد تكون الطالبة مضطربة نفسيا لوفاة والدها ولم تكن تصدق أنها لم تجب عن أسئلة الامتحانات".

وطلب رمضان، من رئيس الوزراء أن يوضح مبرره فى مقابلة "طالبة صفر الثانوية العامة"، لأنه بذلك يشكك فى الوزارة ، موجهاً رسالة لوزير التربية والتعليم قائلاً:" يا وزير التعليم، رئيس الوزراء يشكك فيك، قاعد فى مكانك ليه.. استقيل، طالما انت متأكد من موقفك لا تقبل هذه الإهانة".