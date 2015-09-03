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الكالسيوم يقيك من حصوات الكلى ويخفض ضغط الدم

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الكالسيوم يقيك من حصوات الكلى ويخفض ضغط الدم الكالسيوم يقيك من حصوات الكلى ويخفض ضغط الدم
"الكالسيوم" من أهم العناصر الغذائية التى تساهم فى تنمية وبناء الجسم، وتمده بالقوة والحيوية والنشاط.

فوائد الكالسيوم للجسم


>وفى هذا السياق، يشير الدكتور محمد حلمى استشارى السمنة والنحافة، أن عنصر الكالسيوم من أهم العناصر لتقوية بنية وعظام والأسنان لدى الإنسان، كما أنه يحد من تعرضه للهشاشة والضعف.

الكالسيوم هام فى فترة الطفولة


>ويتابع استشارى السمنة والنحافة، أنه ينصح بتناول الأطعمة الغنية بالكالسيوم والإكثار منها أثناء الطفوله، لأن هذه الفترة تعد النقطة الفارقة فى صحة الطفل والتى تؤسسه فى الكبر وتحد من تعرضه للإصابة بأمراض نقص الكالسيوم.

فوائد الكالسيوم للجسم


>ويؤكد استشارى السمنة والنحافة، أن تناولك للأطعمة الغنية بالكالسيوم يساعد على وقاية الجسم من الإصابة بالعديد من الأمراض ومنها:
>1- يقى من الإصابة بالحصوات الكلوية.
>2- يقلل الشعور بالألم ما قبل نزول الدورة الشهرية.
>3- يخفض ارتفاع ضغط الدم، ويساهم فى تنظيمه، ويحد من الإصابة بأمراض القلب.
>4- يحتوى على نسبة عالية من مضادات الأكسدة فيساعد الجسم على الوقاية من الإصابة بالسرطان.
>5- يحد من تعرض الأسنان للكسر ويحافظ على قوتها.
>6- يساعد على زيادة نسبة حرق فى الجسم، فيقضى على زيادة الوزن.

اين يوجد الكالسيوم


>وأخيرا يضيف استشارى السمنة والنحافة، أن هناك العديد من الأطعمة التى تحتوى على الكالسيوم، فيوجد فى الحليب ومشتقاتة كالأجبان، السمسم، البيض، الشعير الثوم.

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مصر 365

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