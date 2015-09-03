توافد وزراء التجارة «العرب» لحضور المجلس «الاقتصادي» في دورته الـ96

وصل مطار القاهرة الدولي، اليوم الأربعاء، كل من وزير الجمارك السعودي صالح بن منيع الخليوي، ووفد سلطنة عمان برئاسة الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط سلطان بن سالم الحبسي، ووفد الإمارات برئاسة وزير الاقتصاد سلطان المنصوري، ووصل وفد الجزائر برئاسة بختي بلعايب وزير التجارة، للمشاركة في فعاليات الدورة الـ 96 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي، التي تبدأ الساعات المقبلة، لبحث دعم التعاون الاقتصادي والتجاري بين الدول العربية.

ومن المقرر أن تبحث الاجتماعات إعداد مشاريع القرارات المتعلقة بالملف الاقتصادي والاجتماعي للقمة العربية في دورتها السابعة والعشرين، التي تعقد في المغرب مارس المقبل، ومتابعة «إعلان ليما» الصادر عن القمة الثالثة للدول العربية، ودول أمريكا الجنوبية، مع التأكيد على التركيز على أهمية المشروعات القابلة للتنفيذ التي تحظى باهتماٍم مشترك من الجانبين.