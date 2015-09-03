أخبار عاجلة

8 الصبح - هالة الزغندي مؤلفة مسلسل حجر جهنم تكشف عن اسباب تخوفها من ممثلات المسلسل -
8 الصبح - مؤلفة "مسلسل حجر جهنم" هالة الزغندي تكشف عن أسباب خروج المسلسل من سباق رمضان -
8 الصبح -حفل زفاف النجمة كارمن سليمان على الملحن مصطفى جاد بحضور عدد كبير من النجوم -
8 الصبح - كاميرا 8 الصبح فى العرض الخاص لفيلم "بنك الحظ" ورأي نجوم الفن في الفيلم ..؟ -
ارتفاع حصيلة ضحايا السيول الوحلية في كولومبيا إلى أكثر من 300 قتيل -
ميسي يقود برشلونة للفوز على اشبيلية بثلاثية .. تقرير -
8 الصبح - مدرب الزمالك الجديد يصرح : "متسالونيش" عن الدوري الموسم الحالي -
8 الصبح - أهم وأبرز العناوين والمانشيتات التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم -
توقيع مذكرة تفاهم بين إقتصادية قناة السويس وبنك تنمية الصادرات -
8 الصبح - نجوم الزمن الجميل يوجهون رسائل صوتية للرئيس السيسى بعد إنتهاء زيارته لأمريكا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

"صحة الإسكندرية": لجنة لتفتيش مقر حزب النور بحثا عن عقار "سوفالدى"

Google+ Print
"صحة الإسكندرية": لجنة لتفتيش مقر حزب النور بحثا عن عقار "سوفالدى" "صحة الإسكندرية": لجنة لتفتيش مقر حزب النور بحثا عن عقار "سوفالدى"
قال الدكتور مجدى حجازى وكيل وزارة الصحة فى الإسكندرية، إن لجنة مشكلة توجهت إلى مقر حزب النور بالإسكندرية مساء اليوم، بتوجيهات مباشرة من الدكتور محمد العدوى وزير الصحة للبحث عن عقار سوفالدى.

وأشار "حجازى" فى تصريحات خاصة باليوم السابع، أن اللجنة كانت تضم كلا من قيادات الإدارة العامة للصيدلة بمديرية الصحة، و قيادات إدارة العلاج الحر.

وتم تفتيش مقر حزب النور بالإسكندرية، ولم يتم العثور على عقار " السوفالدى" الخاص بعلاج فيروس "سى"، وتم توقيع المسؤل من الحزب على اقرار برفع الاعلان المنشور على صفحة الحزب الرسمية على الفيس بوك بتوافر العقار لديهم، وحظر تداول العقار داخل مقر الحزب.

وقال "حجازى" لـ"اليوم السابع"، إن التدخل جاء سريع ليعيد هيبة الدولة، مشددا "لن نسمح لأحد باستغلال ضعف أو مرض المصريين، وخاصة فيما يتعلق بصحتهم فى الدعاية الانتخابية"، وأن الحزب لم يكن يملك بالفعل العقار ولكن كان يتاجر بالفكرة فقط بحثا عن أرقام البطاقات الشخصية مستغلين بذلك حاجة المرضى الى العلاج.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365