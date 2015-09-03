"صحة الإسكندرية": لجنة لتفتيش مقر حزب النور بحثا عن عقار "سوفالدى"

قال الدكتور مجدى حجازى وكيل وزارة الصحة فى الإسكندرية، إن لجنة مشكلة توجهت إلى مقر حزب النور بالإسكندرية مساء اليوم، بتوجيهات مباشرة من الدكتور محمد العدوى وزير الصحة للبحث عن عقار سوفالدى.

وأشار "حجازى" فى تصريحات خاصة باليوم السابع، أن اللجنة كانت تضم كلا من قيادات الإدارة العامة للصيدلة بمديرية الصحة، و قيادات إدارة العلاج الحر.

وتم تفتيش مقر حزب النور بالإسكندرية، ولم يتم العثور على عقار " السوفالدى" الخاص بعلاج فيروس "سى"، وتم توقيع المسؤل من الحزب على اقرار برفع الاعلان المنشور على صفحة الحزب الرسمية على الفيس بوك بتوافر العقار لديهم، وحظر تداول العقار داخل مقر الحزب.

وقال "حجازى" لـ"اليوم السابع"، إن التدخل جاء سريع ليعيد هيبة الدولة، مشددا "لن نسمح لأحد باستغلال ضعف أو مرض المصريين، وخاصة فيما يتعلق بصحتهم فى الدعاية الانتخابية"، وأن الحزب لم يكن يملك بالفعل العقار ولكن كان يتاجر بالفكرة فقط بحثا عن أرقام البطاقات الشخصية مستغلين بذلك حاجة المرضى الى العلاج.