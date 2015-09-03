12 مرشحا لليوم الثانى للانتخابات البرلمانية بقنا

تلقت اللجنة المكلفة بتلقي طلبات المرشحين للانتخابات البرلمانية بقنا برئاسة المستشار جمال موسى رئيس اللجنة ومقرها محكمة قنا الابتدائية لليوم الثاني لتلقي الطلبات أوراق 12 مرشحا.

وكان عدد من المرشحين قدموا طلباتهم للترشح اليوم من بينهم محمد أحمد الجبلاوى وقاسم عبد الوهاب خليفة ومجدى محمد إبراهيم ورمضان أبو الوفا محمد بالدائرة الأولى بمركزى قنا وقفط ومجدى قرشى يوسف وعابدين فارس موسى بالدائرة الثانية بمركز قوص وصبرى يوسف داوود بالدائرة الثالثة بنقاده والدكتور سمير فخرى بالدائره الرابعة بنجع حمادى.