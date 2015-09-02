إصابة أربعة أشخاص في إنفجار دراجة نارية مفخخة بالفيوم

أصيب أربعة أشخاص في انفجار دراجة بخارية مفخخة وضعها مجهولون أمام ورشة ميكانيكي بحي الجون بمدينة الفيوم مساء الأربعاء .

تلقي اللواء ناصر العبد مساعد وزير الداخلية لأمن الفيوم إخطارا من الدكتور محمد عبد المحسن وكيل وزارة الصحة يفيد دخول أربعة مصابين مستشفي الفيوم العام ، تبين إصابتهم في حادث انفجار عبوة ناسفة وضعها مجهول داخل صندوق دراجة نارية لتوصيل الطلبات للمنازل تركها أمام ورشة ميكانيكي سبق اتهامه بإطلاق نار علي مسيرة لجماعة الإخوان منذ أكثر من عام .

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيق .

أ ش أ