أهالي «بني مزار» يقطعون الطريق إحتجاجاً على مصرع طفل في المنيا

حاول عدداً من أهالي قرية القيس بمركز بني مزار قطع طريق القرية الفرعي، وذلك بعد مصرع طفل صدمته سياره بالمنيا، وتمكنت أجهزة الأمن من السيطره علي الغاضبين وأحتوائهم.

كانت معلومات وردت لأجهزة الأمن بالمنيا، تفيد قيام العشرات من أهالي قرية القيس بمركز بني مزار، بالتجمهر ومحاولة قطع الطريق أمام قريتهم إحتجاجاً علي مصرع طفل في حادث سيارة، وعلي الفور إنتقل رجال الشرطة، حيث تبين مصرع طفل عمرة 7 سنوات من أبناء القريه صدمته سيارة مسرعه وفر سائقها هارباً مما أثار حفيظة الأهالي وأشعلوا إطارات السيارات ومنعوا مرور مركبات السير إحتجاجا علي مصرع الطفل ولمطالبتهم بإقامة مطب صناعي أمام القريه منعاً لتكرار وقوع حوادث السير وتمكنت أجهزة الأمن من تفريقهم وإعادة الهدوء للقرية.