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بالصور.. تجمهر ركاب خطوط ميريديانا بالمطار بسبب إلغاء رحلاتها

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سفر 2

تجمع نحو 20 راكب مصري اليوم الأربعاء، أمام مكتب شرطة السياحة بمطار القاهرة الدولي، في حالة من الاستياء والغضب فور علمهم بإلغاء رحلة خطوط ميريديانا الإيطالية الخاصة المتجهة إلى ميلانو الإيطالية دون إبلاغهم مسبقا انه تم إلغاء جميع الرحلات الخاصة بخطوط طيران شركة ميلانو .

توجه الركاب،  إلى مكتب شرطة السياحة بصالة “1″ بالمطار، واستقبلهم الرئد احمد طاحون والذي قام بدوره باتخاذ الإجراءات اللازمة، من خلال عمل مذكرة إثبات حالة لجميع الركاب ضد شركة سكاي بلانت للسياحة المتعاقدة مع خطوط الطيران.

وأعرب بعض الركاب، عن إستيائهم لما حدث دون علمهم بعد ان وصولوا إلى المطار قبل موعد إقلاع الرحلة بساعتين، وأكدوا أنهم قاموا بحجز تذاكر السفر والعودة من خلال إحدى شركات السياحة بإيطاليا بمبلغ 500  يورو للفرد إلا أنهم فوجئوا بإلغاء الرحلة المقررة لعودتهم في الساعة العاشرة من مساء اليوم مما يترتب عليه الإضرار بمصالحهم الخاصة وتعطل اعمال بعضهم بسبب إلغاء الرحلة.

وقال العميد ياسر عدلي بشرطة السياحة، إنه يجب على الركاب التوجه لقسم الجديدة التابع لشركة السياحة لتحرير محضر بهذه الواقعة والتي سيتم تحويله للنيابة، موضحا انه بامكانهم أخذ صورة من مذكرة الحالة صباح باكر اذا ارادو التوجه إلى القضاء في إيطاليا لاسترداد حقهم.

يذكر، ان هذه الواقعة تعد الثانية من نوعها حيث قامت شركة الطيران الإيطالية منذ أسبوعين بأخطار  عملائها من خلال إعلان معلق على مكتبها بالمطار أن الرحلة تم إلغاؤها من قبل شركة السياحة المنظمة للرحلة ، أمر اللواء طارق فتحي مدير أمن مطار القاهرة بتحرير محاضر للركاب بشرطة السياحة لإتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المتسبب في إلغاء الرحلة .

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