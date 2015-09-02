مجلس الوزراء يوافق على تصدير مليون طن ارز

وافق مجلس الوزراء في اجتماعه، اليوم الأربعاء ، برئاسة المهندس إبراهيم محلب رئيس المجلس على السماح بتصدير مليون طن من الأرز، بشرط فتح اعتمادات مستندية، وسداد قيمة رسم الصادر، الذي يحدده الوزراء المعنيون .

ووافق مجلس الوزراء أيضا ، على اعتماد القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع المجموعة الوزارية لفض منازعات الاستثمار، الجلسة الأولى لعام 2015 بتاريخ 10/ 8/ 2015 وعلى استمرار تدبير احتياجات وزارة الصحة من اللقاحات والأمصال، من خلال الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات للعام المالي 2015/ 2016.

كما وافق مجلس الوزراء على قيام محافظة كفر الشيخ بالتعاقد مع شركة إيجي سيكل لتدوير المخلفات وإنتاج R.D.F بنظام حق الانتفاع، ودون تحمل الدولة أي أعباء مالية.

يأتي ذلك استثماراً للنجاح الذي حققه المؤتمر الاقتصادي والقوة الدافعة له نحو إنشاء مشروعات استثمارية لاستكمال المتطلبات الخاصة بالدولة، واستخدام التكنولوجيا الحديثة في القضاء على ظاهرة المخلفات، والعرض المقدم من شركة إيجي سيكل لإنشاء مصنع لتدوير المخلفات بمحافظة كفر الشيخ، وانتاج R.D.F بطاقة 20 طن / ساعة، بمعدل 400 طن /يوم تقريباً.

أ ش أ