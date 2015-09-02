«ماسبيرو» يبُث احتفال الصين «العسكري» بمشاركة قوات الجيش المصري

يقوم قطاع الأخبار بـ «التليفزيون المصري» ببث العرض العسكرى الذي تجريه الصين بمناسبة مرور 70 عامًا على انتصارها في «الحرب العالمية الثانية» بحضور الرئيس السيسي.

يأتي ذلك في إطار متابعة القطاع لجولات الرئيس عبد الفتاح السيسي الخارجية، ولأول مرة ستشارك قوات من الجيش المصري في العرض العسكري، وقال موقع اتحاد«الأذاعة والتليفزيون»، أنه سيجري إذاعة العرض على الهواء مباشرًة من العاصمة الصينية بكين على جميع الخدمات الإخبارية في قطاع الأخبار فجر غدًا الخميس الموافق 3 سبتمبر، وسوف يعاد عرضه على مدار اليوم على شاشات التليفزيون المصري.