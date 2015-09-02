أخبار عاجلة

8 الصبح - هالة الزغندي مؤلفة مسلسل حجر جهنم تكشف عن اسباب تخوفها من ممثلات المسلسل -
8 الصبح - مؤلفة "مسلسل حجر جهنم" هالة الزغندي تكشف عن أسباب خروج المسلسل من سباق رمضان -
8 الصبح -حفل زفاف النجمة كارمن سليمان على الملحن مصطفى جاد بحضور عدد كبير من النجوم -
8 الصبح - كاميرا 8 الصبح فى العرض الخاص لفيلم "بنك الحظ" ورأي نجوم الفن في الفيلم ..؟ -
ارتفاع حصيلة ضحايا السيول الوحلية في كولومبيا إلى أكثر من 300 قتيل -
ميسي يقود برشلونة للفوز على اشبيلية بثلاثية .. تقرير -
8 الصبح - مدرب الزمالك الجديد يصرح : "متسالونيش" عن الدوري الموسم الحالي -
8 الصبح - أهم وأبرز العناوين والمانشيتات التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم -
توقيع مذكرة تفاهم بين إقتصادية قناة السويس وبنك تنمية الصادرات -
8 الصبح - نجوم الزمن الجميل يوجهون رسائل صوتية للرئيس السيسى بعد إنتهاء زيارته لأمريكا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. أونا

«ماسبيرو» يبُث احتفال الصين «العسكري» بمشاركة قوات الجيش المصري

Google+ Print
«ماسبيرو» يبُث احتفال الصين «العسكري» بمشاركة قوات الجيش المصري «ماسبيرو» يبُث احتفال الصين «العسكري» بمشاركة قوات الجيش المصري

ماسبيرو

يقوم قطاع الأخبار بـ «التليفزيون المصري» ببث العرض العسكرى الذي تجريه الصين بمناسبة مرور 70 عامًا على انتصارها في «الحرب العالمية الثانية» بحضور الرئيس .

يأتي ذلك في إطار متابعة القطاع لجولات الرئيس عبد الفتاح السيسي الخارجية، ولأول مرة ستشارك قوات من الجيش المصري في العرض العسكري، وقال موقع اتحاد«الأذاعة والتليفزيون»، أنه سيجري إذاعة العرض على الهواء مباشرًة من العاصمة الصينية بكين على جميع الخدمات في قطاع الأخبار فجر غدًا الخميس الموافق 3 سبتمبر، وسوف يعاد عرضه على مدار اليوم على شاشات التليفزيون المصري.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
عضوان بالكونجرس يشيدان بدور مصر في محاربة الإرهاب.. والسيسي يرد

عضوان بالكونجرس يشيدان بدور مصر في محاربة الإرهاب.. والسيسي يرد

خلال لقائها السيسي..لاجارد تشيد بالتقدم في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي

خلال لقائها السيسي..لاجارد تشيد بالتقدم في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي

مساء dmc - حلقة الأربعاء 5-4-2017 مع أسامة كمال "زيارة تاريخية للرئيس السيسي" و"أزمة أصحاب المعاشات"

مساء dmc - حلقة الأربعاء 5-4-2017 مع أسامة كمال "زيارة تاريخية للرئيس السيسي" و"أزمة أصحاب المعاشات"

السيسي: روسيا تدافع عن مصالحها في سوريا.. والمنطقة دفعت ثمنا كبيرا

السيسي: روسيا تدافع عن مصالحها في سوريا.. والمنطقة دفعت ثمنا كبيرا