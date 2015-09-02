ارتفاع أعداد المتقدمين لانتخابات البرلمان في أسوان إلى 91 مرشحًا

قال المستشار محمد عيسى نائب رئيس محكمة أسوان ونائب رئيس اللجنة العامة المشرفة على الانتخابات بأسوان إن عدد المرشحين للبرلمان والذين تقدموا بأوراقهم أمس واليوم بلغ 91 مرشحا منهم 76 تقدموا بأوراقهم أمس الثلاثاء، و15 مرشح تقدموا بأوراقهم اليوم الأربعاء.

وأضاف المستشار محمد عيسى إن المرشحين الذين تقدموا بأوراقهم منهم 17 مرشح في الدائرة الأولى أسوان و 15 مرشح في الدائرة الثانية دراو ،و 18 مرشح فى الدائرة الثالثة كوم أمبو و 29 مرشح في الدائرة الرابعة أدفو و12 مرشح في الدائرة الخامسة نصر.

وأضاف نائب رئيس اللجنة العامة للانتخابات بأسوان إنه من بين 91 مرشح الذين تقدموا بأوراقهم لا توجد سوى سيدتين فقط تقدمتا بأوراقهما أمس واليوم لم تتقدم أي سيدة.