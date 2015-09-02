أخبار عاجلة

8 الصبح - هالة الزغندي مؤلفة مسلسل حجر جهنم تكشف عن اسباب تخوفها من ممثلات المسلسل -
8 الصبح - مؤلفة "مسلسل حجر جهنم" هالة الزغندي تكشف عن أسباب خروج المسلسل من سباق رمضان -
8 الصبح -حفل زفاف النجمة كارمن سليمان على الملحن مصطفى جاد بحضور عدد كبير من النجوم -
8 الصبح - كاميرا 8 الصبح فى العرض الخاص لفيلم "بنك الحظ" ورأي نجوم الفن في الفيلم ..؟ -
ارتفاع حصيلة ضحايا السيول الوحلية في كولومبيا إلى أكثر من 300 قتيل -
ميسي يقود برشلونة للفوز على اشبيلية بثلاثية .. تقرير -
8 الصبح - مدرب الزمالك الجديد يصرح : "متسالونيش" عن الدوري الموسم الحالي -
8 الصبح - أهم وأبرز العناوين والمانشيتات التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم -
توقيع مذكرة تفاهم بين إقتصادية قناة السويس وبنك تنمية الصادرات -
8 الصبح - نجوم الزمن الجميل يوجهون رسائل صوتية للرئيس السيسى بعد إنتهاء زيارته لأمريكا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. أونا

نقيب الصيادلة: متضامن مع نقابة الأطباء بمطالبة إقالة وزير الصحة

Google+ Print
نقيب الصيادلة: متضامن مع نقابة الأطباء بمطالبة إقالة وزير الصحة نقيب الصيادلة: متضامن مع نقابة الأطباء بمطالبة إقالة وزير الصحة

الدكتور محي عبيد نقيب الصيادلة

قال الدكتور محي عبيد نقيب الصيادلة، إن تقديم وزير الصحة الدكتور عادل عدوي مقترح بإنشاء مجلس أعلى للصحة والدواء كارثة لن تقبلها النقابة وجموع الصيادلة.
> وأضاف نقيب الصيادلة في مداخلة هاتفية للإعلامي جابر القرموطي في حلقة اليوم من برنامج مانشيت، إن المقترح يتعارض مع قانون هيئة الدواء المصرية الذي تم الانتهاء من إعداده وتوافقت عليه اللجنة الاستشارية المصغرة في اجتماعاتها، مضيفًا ثم اجتمعت اللجنة الاستشارية بكامل أعضائها بحضور وزير الصحة.
> وأكد عبيد إن نقابة الصيادلة فوجئت بعقد وزير الصحة للقاء مع المهندس ابراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء وعرض مقترح إنشاء المجلس الأعلى للصحة والدواء، مشددًا على أن الوزير خالف ما تم الاتفاق عليه بشأن إنشاء هيئة للدواء تكون مستقلة تتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي وإداري، ولها بهذه الصفة القيام بجميع التصرفات القانونية اللازمة لتحقيق أهدافها وتتبع الهيئة رئاسة مجلس الوزراء مباشرة.
> واكد عبيد إنه مع اي نقابة تطالب بإقالة وزير الصحة معلنا تضامنه مع نقابة الأطباء.
> واشار على إن نقابة الصيادلة ستقوم بمخاطبة رئيس الجمهورية عبدالفتاح ، ورئيس مجلس الوزراء لإرسال شكوى برفض النقابة الكامل لضم قانون هيئة الدواء لمقترح المجلس الأعلى للصحة والدواء وطلب لقاء عاجل لعرض خطورة الأمر.
> ولفت نقيب الصيادلة إلى أن سوق الدواء الحالي يعاني من تخبط واضح في السياسات ويحتاج إلى هذه الهيئة لإصلاح المنظومة الدوائي.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
عضوان بالكونجرس يشيدان بدور مصر في محاربة الإرهاب.. والسيسي يرد

عضوان بالكونجرس يشيدان بدور مصر في محاربة الإرهاب.. والسيسي يرد

خلال لقائها السيسي..لاجارد تشيد بالتقدم في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي

خلال لقائها السيسي..لاجارد تشيد بالتقدم في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي

مساء dmc - حلقة الأربعاء 5-4-2017 مع أسامة كمال "زيارة تاريخية للرئيس السيسي" و"أزمة أصحاب المعاشات"

مساء dmc - حلقة الأربعاء 5-4-2017 مع أسامة كمال "زيارة تاريخية للرئيس السيسي" و"أزمة أصحاب المعاشات"

السيسي: روسيا تدافع عن مصالحها في سوريا.. والمنطقة دفعت ثمنا كبيرا

السيسي: روسيا تدافع عن مصالحها في سوريا.. والمنطقة دفعت ثمنا كبيرا