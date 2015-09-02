نقيب الصيادلة: متضامن مع نقابة الأطباء بمطالبة إقالة وزير الصحة

قال الدكتور محي عبيد نقيب الصيادلة، إن تقديم وزير الصحة الدكتور عادل عدوي مقترح بإنشاء مجلس أعلى للصحة والدواء كارثة لن تقبلها النقابة وجموع الصيادلة.

> وأضاف نقيب الصيادلة في مداخلة هاتفية للإعلامي جابر القرموطي في حلقة اليوم من برنامج مانشيت، إن المقترح يتعارض مع قانون هيئة الدواء المصرية الذي تم الانتهاء من إعداده وتوافقت عليه اللجنة الاستشارية المصغرة في اجتماعاتها، مضيفًا ثم اجتمعت اللجنة الاستشارية بكامل أعضائها بحضور وزير الصحة.

> وأكد عبيد إن نقابة الصيادلة فوجئت بعقد وزير الصحة للقاء مع المهندس ابراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء وعرض مقترح إنشاء المجلس الأعلى للصحة والدواء، مشددًا على أن الوزير خالف ما تم الاتفاق عليه بشأن إنشاء هيئة للدواء تكون مستقلة تتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي وإداري، ولها بهذه الصفة القيام بجميع التصرفات القانونية اللازمة لتحقيق أهدافها وتتبع الهيئة رئاسة مجلس الوزراء مباشرة.

> واكد عبيد إنه مع اي نقابة تطالب بإقالة وزير الصحة معلنا تضامنه مع نقابة الأطباء.

> واشار على إن نقابة الصيادلة ستقوم بمخاطبة رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي، ورئيس مجلس الوزراء لإرسال شكوى برفض النقابة الكامل لضم قانون هيئة الدواء لمقترح المجلس الأعلى للصحة والدواء وطلب لقاء عاجل لعرض خطورة الأمر.

> ولفت نقيب الصيادلة إلى أن سوق الدواء الحالي يعاني من تخبط واضح في السياسات ويحتاج إلى هذه الهيئة لإصلاح المنظومة الدوائي.