وزير الداخلية للأمن المركزي: الإنتخابات مسئوليٍة وطنيٍة وليست آداًء وظيفيًا| فيديو

أكد وزير الداخلية اللواء مجدي عبد الغفار؛ أن الدولة مُستقرٌة والأداء الحكومي والأمني مستقٌر وأن ما تحقق من إنجاز بمشروع قناة السويس الجديدة وإنطلاق الدولة في جهودها نحو التنمية خير شاهٍد على هذا الإستقرار، كما أكد على ثقته في الأجهزة الأمنية بشتى المواقع، ويقينه بأن رجال الشرطة يعون أن هدف تحقيق الأمن والإستقرار الكامل وليس النسبي، وأنهم قادرون بعون الله وبدعم الشعب على إنجاز تلك المهمة في أقرب وقت، مشيرًا إلى أن رجال الشرطة كانوا دومًا مؤمنين بقدسية رسالتهم في الدفاع عن حق كل فرد في وطن آمن يحفظ حاضره ويصون مستقبله، عازمين على المضي في تحقيق أهدافهم والحفاظ على مقدرات الوطن ومكتسباته الحضارية ، وأن أجهزة الشرطة كانت ومازالت خير سنٍد للشعب المصري تحمي حرياته وتؤمن مكاسبة وتؤيد مسيرته، مؤكدًا أنه لشرف أن يكونوا الدرع الواقي لوطننا.

جاء ذلك خلال الإجتماع الذى عقده الوزير مساء أمس الثلاثاء، الموافق الأول من سبتمبر مع قيادات وضباط الأمن المركزي والقيادات الأمنية المعنيه.

في بداية الإجتماع وجه الوزير؛ التحية والتقدير لأرواح الشهداء من رجال الشرطة والقوات المسلحة الذين ضحوا بأرواحهم فداًء للوطن ولكل من أدى بوعٍي ووطنيٍة، مؤكدًا أن رجال الشرطة والقوات المسلحة قدموا ومازالوا في سبيل تحقيق ذلك مئات من المصابين والشهداء جادوا بدمائهم الذكية حتى يأمن المجتمع وأن وزارة الداخلية تقدم كافة أوجه الرعاية لأسر شهدائها، ووقف الجميع دقيقًة حداًد على أرواح الشهداء الطاهرة .

وتناول الوزير، مجمل ما تشهده الساحة الداخلية والإقليمية من تفاعلات وآثارها على حالة الأمن بالبلاد، وأشاد بالتضحيات التي قدمها رجال الأمن المركزي وبالجهود المضنية والمستمرة في مواجهة الأخطار المحدقة بالوطن، مؤكدًا أننا لن نكن لقمًة صائغًة للإرهاب وأنه مهما تزايدت الأعباء ستظل قوات الأمن المركزي القوة الضاربة في وجه كل من يهدد أمن البلاد، كما أشاد بالروح المعنوية العالية التي تتحلى بها قوات الأمن المركزي وما تملكه من تجهيزات متطورة تمكنهم من العمل تحت مختلف الظروف، وتؤكد أن الجميع على إستعداد للدفاع عن وطننا الغالي وما تحقق من إنجازاٍت عظيمة.

وأشار إلى أن جهود قوات الأمن المركزي، التي كان لها بالغ الأثر في مجال زيادة معدلات ضبط الجرائم، مؤكدًا أن قوات الأمن المركزي بذلت جهودًا فوق العادة في سبيل إستعادة أمن وإستقرار البلاد، بمشاركتها الفعالة مع القطاعات الأخرى في القضاء على البؤر الإجرامية وضبط التشكيلات العصابية وتحجيم البؤر الإرهابية وحماية المنشآت الهامة والحيوية ، وضربت أروع الأمثله لنجاحها في التعامل مع الأحداث والأزمات التي شهدتها البلاد خلال المرحلة الماضية.

ووجه الوزير بإستمرار تطوير وتحديث التجهيزات اللازمة وتوفير كافة وسائل الحماية للقوات في مواجهة العناصر الإجرامية والإرهابية، والعمل على إستكمال دعم وتطوير أساليب التدريب من أجل شرطٍة عصريٍة متطورٍة ذات رؤيٍة إستراتيجيٍة تواكب التطورات والمتغيرات الأمنية وتكفل مواجهة كافة أشكال الخروج على القانون بالحسم والحزم.

وأكد، أن وزارة الداخلية وضعت إستراتيجيٍة أمنيٍة شاملٍة لتطوير الأداء الأمني ومكافحة الجريمة بكافة أشكالها وإستهداف العناصر الإجرامية من خلال إستخدام الأساليب العلمية الحديثة لضمان تطوير الأجهزة الأمنية بصفٍة مستمرٍة، وتوفير الدعم “اللوجيستي” لكافة أجهزة الوزارة بما يضمن تنفيذ بنود الخُطة الأمنية، وطالب بذل المزيد من الجهد والإنضباط في الأداء للحفاظ على ما تحقق من نجاحاٍت أمنيٍة، مؤكدًا أن توفير مناخ الأمن والإستقرار يُعد ركيزًة أساسيًة لنجاح جهود الدولة في مختلف مجالات الإستثمار والتنمية.

> وأوضح، أن وزارة الداخلية تسعى خلال تلك المرحلة لبناء جهاز شرطة عصري متكامل يحقق أمن المجتمع بمنظور حضاري شامل يرتكز على التواصل مع المواطن إيمانًا بأهمية حقوقه وحرياته، ودعمًا لجسور الثقة والتواصل بين المواطن ورجل الشرطة، مؤكدًا على حسن معاملة الجمهور ودعم العلاقة بين رجل الشرطة والمواطن.

وأشاد الوزير بالجهود التي يبذلها رجال الأمن المركزي في التدريب والإستعداد لمجابهة التحديات التي تواجه الوطن، لافتاً إلى حجم المسئولية الملقاة على عاتقهم في تأمين إرادة المواطنين خلال الإنتخابات البرلمانية المقبلة، التي تتطلب أداءًا متميزًا وروحًا معنويًة عاليًة، مؤكدًا أن إتمام العملية الإنتخابية بشكل آمن هى مسئوليٍة وطنيٍة وليست آداًء وظيفيًا، وأن إستكمال هذا الإستحقاق الدستوري يمثل خطوًة كبيرًة لإرساء دعائم الدولة، معربًا عن ثقته بأن رجال الشرطة بالتعاون مع رجال القوات المسلحة قادرون بدعم من شعب مصر العظيم على تأمين الإنتخابات والوفاء بالمهمة المقدسة المكلفين بها في حماية الشعب المصري وحقه في التعبير عن إرادته بحرية ونزاهه كاملة وفي إطار من الحيادية التامة.

وإستمع الوزير، إلى الحضور وأكد أن الوزارة لا تألوا جهدًا في توفير كافة الإحتياجات اللازمة لدعم العمل الأمني، ووجه بضرورة تدعيم أوجه الرعاية المختلفة لكافة أبناء جهاز الشرطة، والوقوف على إحتياجاتهم لما يمثله ذلك من أهميًة في تفعيل الأداء، مشددًا على ضرورة مراعاة القيادات لمرؤسيهم، والتواجد الميداني المستمر لتفعيل الأداء الأمني.

من جانبهم أعرب رجال الأمن المركزي عن إعتزازهم بدعم وزير الداخلية لهم ولكافة قطاعات الوزارة، وعاهدوا الوزير على مواصلة مسيرة العطاء والتضحيات في سبيل تحقيق رسالتهم السامية وأمن الوطن والمواطنين.