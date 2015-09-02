الأهلي وأوروبا - إبراهيم سعيد يتحدث لـ في الجول عن رقابة باتيستوتا وإشادة كابيللو

(إعادة نشر) دائما ما تشهد مواجهات الأهلي ضد الفرق الأوروبية عدة مشاهد لا تنسى، دائما ما تعود للذاكرة حين يستعد الفريق لمواجهة أي فريق أوروبي.

الفريق الأحمر يحل ضيفا على خيتافي الإسباني يوم الخميس في لقاء ودي استعدادا لمواجهة الملعب المالي في كأس الكونفدرالية.

حين لعب الأهلي على روما 2002 تألق إبراهيم سعيد لاعب منتخب مصر السابق وكانت له ذكريات خاصة بهذه المواجهة التاريخية.

وكل ما يلي على لسان إبراهيم سعيد ..

"قبل المباراة طلب مني المدير الفني للأهلي أن نجلس سويا على انفراد بعد المحاضرة الفنية للفريق".

"جاء ومعه شريط فيديو به لقطات لباتستوتا. ظللنا ندرس كيفية إيقافه لفترة ليست قصيرة".

"كنت أعلم حجم المهمة التي تنتظرني. نحن نتحدث عن رقابة المهاجم رقم 1 في العالم. كنت أعشقه أصلا وأنتظر اللقاء على أحر من الجمر".

"كان لقاء لا ينسى. حسنا، لقد كتفت باتستوتا حرفيا ومنعته من الحركة أغلب دقائق اللقاء. ليس هذا فحسب بل وسجلت أيضا".

"بعد اللقاء كان بونفرير سعيدا جدا بي".

"لكن الأحلى أني لم أحظ فقط بإشادة مدرب الأهلي بل وكذلك نلت إطراء من أهم مدربي العالم وقتها فابيو كابيللو".

"علمت أن روما قدم عرضا للأهلي يبلغ مليون ونصف المليون دولار لضمي. لكن النادي طلبت 4 ملايين دولار".

"أنا نجم جماهيري ولم يكن عشاق الأهلي يقبلون أن أترك الفريق في هذه المرحلة وكنت أعلم هذا وأعلم أن النادي لن يقبل عرض روما".

"لكن لا يهم. لازالت إشادة كابيللو ولقطات رقابة باتيجول في ذاكرتي".