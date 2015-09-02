الإسماعيلي لـ في الجول: ندرس شكوى الأهلي وفيورنتينا للفيفا

يدرس الإسماعيلي شكوى الأهلي وفيورنتينا للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بسبب فسخ تعاقد الأخير لتعاقده مع أحمد حجازي قبل أن ينضم بعدها بساعات للنادي الأحمر لمدة خمس سنوات.

وأكد محمد أبو السعود رئيس الإسماعيلي في تصريحاته لـFilGoal.com أنه كلف محاميه بدراسة مدى قانونية فسخ فيورنتينا لتعاقده مع حجازي قبل انضمامه للأهلي.

وكان تعاقد الإسماعيلي مع فيورنتينا ينص على حصول الدراويش على 15% من نسبة إعادة بيع حجازي لأي فريق مستقبلا، لكن فسخ تعاقد اللاعب مع النادي الإيطالي وانتقاله للأهلي حرمه من تلك الميزة.

وتحدث أبو السعود قائلا:"لو توصلنا أن هناك شبهة وراء فسخ تعاقد فيورنتينا مع حجازي لعدم استفادة الإسماعيلي من نسبة الـ15% من إعادة بيع اللاعب، فسوف نقدم شكوى للفيفا ضد الأهلي والنادي الإيطالي".

يذكر أن أحمد حجازي كان قد أكد في حواره مع FilGoal.com أنه لم يفسخ تعاقده مع فيورنتينا من أجل حرمان الإسماعيلي من الحصول على تلك النسبة.

وأوضح"الـ15% تلك هي عبارة عن الفارق في إعادة البيع، وليس عن كل إعادة البيع".

وتابع"لو باعني فيورنتينا بـ10 جنيهات لن يحصل الإسماعيلي على 15%".

وأكمل"لو باعني فيورنتينا بمال أكثر مما دفعه للإسماعيلي سيحصل الدراويش على 15% من هذا الفارق ليس أكثر".

وشدد"أنا أوضح هذه النقطة لأني لا يمكن أبدا أن أسيء أو أضايق الإسماعيلي لأنه بيتي الذي نشأت فيه وأحترمه كثيرا".