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"داعش" يعلن مسئوليته عن تفجيرات العاصمة اليمنية صنعاء

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"داعش" يعلن مسئوليته عن تفجيرات العاصمة اليمنية صنعاء "داعش" يعلن مسئوليته عن تفجيرات العاصمة اليمنية صنعاء
أعلن تنظيم داعش الإرهابى، مسئوليته عن التفجيرات التى هزت العاصمة اليمنية صنعاء، اليوم الاربعاء، وأسفرت عن مقتل وإصابة العشرات من جماعة أنصار الله الحوثى "الحوثيين".

وكشف التنظيم فى بياناً له، عن أن شخص يدعى "قصى الصنعانى" فجر نفسه بحزام ناسف وسط تجمعات للحوثيين بمنطقة حى الجرف، بالعاصمة اليمنية صنعاء.

وقال التنظيم المتطرف، إنه قام بتفجير سيارة مفخخة بعد العملية الانتحارية التى قام بها أحد عناصره الإرهابية، وسط تجمع المسعفين من جماعة "أنصار الله الحوثى"، مما أسفر عن مقتل وإصابة العشرات منهم.


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بيان داعش


>- الحوثيين: مقتل 20 وإصابة العشرات فى تفجيرى العاصمة اليمنية صنعاء

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