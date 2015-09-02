محافظ البحيرة يطالب رؤساء المدن بالحياد تجاه مرشحى البرلمان

طالب الدكتور محمد سلطان محافظ البحيرة الأجهزة التنفيذية بتكثيف الاستعدادات الخاصة بالانتخابات البرلمانية المقبلة وتجهيز المقار الانتخابية والأماكن المخصصة لإقامة القضاة، وكذلك التنسيق مع المرشحين بخصوص تنظيم الدعاية الانتخابية على أعمدة الإنارة والشوارع ومنع تشويه المنشآت والمبانى الحكومية بالملصقات.

كما طالب محافظ البحيرة بتواصل رؤساء الوحدات المحلية مع المواطنين للوقوف على احتياجاتهم والعمل على حلها بالإضافة إلى الحيادية التامة، والوقوف على مسافة واحدة من كافة المرشحين لانتخابات مجلس النواب.

جاء ذلك خلال اجتماع المجلس التنفيذى للمحافظة بمجمع دمنهور الثقافى بحضور المهندسة نادية عبده نائب المحافظ ومحمد الصيرة السكرتير العام وفتحى عبد الغنى السكرتير المساعد ورؤساء المراكز والمدن.

وشدد محافظ البحيرة على حظر توصيل المرافق لأى منشأة صناعية حديثة إلا بعد موافقة إدارة الحماية المدنية والتأكد من مطابقة المنشأة وكذلك العقارات السكنية الجديدة للمواصفات واشتراطات الحماية المدنية.

وطالب الدكتور محمد سلطان رؤساء الوحدات المحلية بتشكيل لجان لحصر ومعاينة جميع المنشآت الصناعية الموجودة على مجرى نهر النيل والمجارى المائية بالمحافظة، للتأكد من عدم إلقاء مخلفاتها وصرفها الصناعى فى المجرى المائى واتخاذ الإجراءات القانونية وغلق المخالف منها، مع غلق مراكز الدروس الخصوصية واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين مع التوسع فى عمل مجموعات التقوية بمراكز الشباب بالتنسيق بين التربية والتعليم والشباب والرياضة.