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جامعة بنها تناقش استعدادات العام الدراسى الجديد والأنشطة الطلابية

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جامعة بنها تناقش استعدادات العام الدراسى الجديد والأنشطة الطلابية جامعة بنها تناقش استعدادات العام الدراسى الجديد والأنشطة الطلابية
عقد الدكتور ياسر سهيل، عميد كلية الفنون التطبيقية بجامعة بنها، اجتماعا موسعا اليوم مع أعضاء هيئة التدريس بالكلية والهيئة المعاونة للاستعداد للعام الدراسى الجديد وكيفية توفير جميع سبل الرعاية والتعليم للطلاب فى جميع الأقسام العلمية بالكلية.

وأكد سهيل أن الكلية تسعى إلى ميكنة العمل الإدارى والمؤسسى داخل إدارات الكلية وأقسامها المختلفة، مشيرا إلى أنه بصدد عمل خطة إستراتيجية جديدة للكلية؛ وذلك لتحديد نقاط القوة وتعزيزها وتلافى نقاط الضعف، بالإضافة إلى مناقشة عدة موضوعات بالاجتماع كتطوير العملية التعليمية.

واستمع العميد للمشكلات التى تواجه أعضاء التدريس، مطالبا الجميع بالعمل الجاد من أجل الارتقاء بكلية الفنون التطبيقية على المستوى المحلى والإقليمى والدولى، وسرعة إعداد توصيف المقررات الدراسية، والالتزام بالحضور لأعضاء هيئة التدريس 4 أيام طبقا للقانون لرعاية الطلاب وتجهيز خطة الأنشطة الطلابية، وكذلك خطة الدراسة بالأقسام العلمية ومشروعات التخرج لهذا العام الجامعى.

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