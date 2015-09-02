محافظ الإسماعيلية يبحث مع التنفيذيين تكثيف إزالة التعديات والاستعداد لعيد الأضحى

أكد اللواء يس طاهر محافظ الإسماعيلية أن الاهتمام والتركيز فى التعامل مع ملف النظافة العامة وتكثيف أعمال رفع وإزالة تجمعات القمامة والمخلفات من جميع قطاعات المحافظة وتوابعها أولا بأول يأتى على رأس الأولويات فى العمل التنفيذى.

وأضاف اللواء يس طاهر محافظ الإسماعيلية أنه لابد من الاستمرار والمضى قدما فى تنفيذ وتكثيف حملات إزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضى الزراعية وإزالة ورفع كافة الإشغالات وفرض سيادة القانون وتطبيقه على الجميع دونما استثناءات على الإطلاق، والعمل على استعادة الهدوء والاستقرار للشارع الإسماعيلى والحفاظ على هيبة الدولة.

جاء ذلك خلال انعقاد جلسة اجتماع المتابعه الأسبوعى لدورى المجلس التنفيذى لمحافظة الإسماعيلية الذى عقده المحافظ بحضور المهندس أبو السعود جهلان السكرتير العام للمحافظة، واللواء محسن حلمى السكرتير العام المساعد، والعميد عماد عبد المولى المستشار العسكرى للمحافظة، ورؤساء المراكز والمدن والأحياء، ومديرى العموم ووكلاء الوزارات لمختلف المديريات الخدمية بالمحافظة.

وخلال الاجتماع تم استعراض ومناقشة الموقف التنفيذى لاستكمال أعمال توصيل المرافق والخدمات الاساسيه للوحدات السكنيه بمدينة المستقبل والخطه التنفيذية للنظافة العامة بالمدينة وما تم تنفيذه من أعمال رفع القمامة والمخلفات وإزالة الإشغالات والتعديات .

>كما تناول الاجتماع بحث ومناقشة المشكلات المتعلقه بتطوير المنظومة الصحية وتطوير المستشفيات والوحدات الصحية وسبل دفع عجلة العمل بها.

وفى سياق متصل استعرض محافظ الإسماعيلية الموقف التنفيذى للمشروع القومى لوزارة التنمية المحلية "مشروعك"، كما استعرض البرامج التنفيذية والجداول الزمنية لخطط المراكز والمدن والأحياء فى التعامل مع منظومة النظافة العامة.

وفى ختام الاجتماع أكد محافظ الإسماعيلية على جميع أعضاء المجلس التنفيذى للمحافظة سرعة بدء الإجراءات التنفيذية للاستعدادات لاستقبال عيد الاضحى المبارك.

كما شهد اللواء يس طاهر محافظ الاسماعيلية يُرافقة المهندس أبو السعود جهلان السكرتير العام للمحافظة والدكتور عادل رضوان وكيل وزارة الشباب والرياضة لقاء بيت العائلة المصرية الذى عقد بمركز شباب حى السلام بالإسماعيلية بحضور الدكتور هانى شمس الدين نائباً عن الدكتور محي الدين عفيفى مقرر لجنة الخطاب الدينى لبيت العائلة المصرية الامين العام لمجمع البحوث الاسلامية بالازهر الشريف والانبا يوحنا نائباً عن الانبا أرميا نائب قداسه البابا تواضروس الثانى المقرر العام المساعد لبيت العائلة المصرية والانبا سوريال والشيخ عبد الحمن محمود عضوا مجلس ونبيل مالك أعضاء مجلس ادارة بيت العائلة بالاسماعيلية وعدد كبير من قيادات الأزهر الشريف والقساوسة .

وياتى هذا اللقاء فى إطار سلسة الجولات والزيارات التى يقوم بها اعضاء مجلس إدارة بيت العائلة المصرية لمختلف المحافظات المصرية بهدف نشر ثقافة قبول الاخر ونبذ الفرقة والعنف والارهاب ومن اجل التواصل والتفاعل مع الشباب وتفعيل دور رجال الدين الاسلامى و المسيحى فى صناعة السلام ونشر المحبة والأخاء بين مختلف طوائف الشعب المصرى .

وخلال اللقاء اشاد محافظ الاسماعيلية بدور رجال الدين فى نشر الثقافة و التوعية للشباب والعمل على ترسيخ روح الولاء والانتماء للوطن وتوضيح المفاهيم الحقيقية لمعنى الديمقراطية و الحرية و احترام الرأى والرأى الاخر وتوجية رسالة للعالم أجمع تؤكد وحدة الصف للشعب المصرى ..

كما اعلن أحمد عبد الباقى رئيس حى اول الاسماعيليه انه تم تنظيم حمله مكبره بالتعاون والتنسيق مع الاجهزه الامنيه ومديرية الامن وشرطة المرافق وباستخدام آليات ومعدات الحى قامت الحمله برفع وازالة الاشغالات من عدد من شوارع الحى والتى شملت شوارع الاسكندريه وحسن درويش وحسين حجازى وتقاطع شارع سعد زغلول حتى شارع اسماعيل سرى ..

واضاف رئيس الحى انه سوف يتم الاستمرار فى تنفيذ تلك الحملات والضرب بيد من حديد على يد كل من تسول له نفسه بالتعدى أو التجاوز ومخالفة القانون حتى يتم القضاء تماما على ظاهرة الاشغالات وفرض سيادة القانون واستعادة هيبة الدولة وذلك تنفيذا لتعليمات اللواء يس طاهر محافظ الاسماعيليه وتأكيد انه لجميع رؤساء الوحدات المحليه بشأن التصدى بكل حسم لكافة صور التعديات على املاك الدوله والاراضى الزراعيه وتكثيف حملات رفع الاشغالات وفرض سيادة القانون واستعادة هيبة الدولة