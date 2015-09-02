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أخصائى سمنة: الزبادى يحافظ على نضارة الوجه بعد فقدان الوزن

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أخصائى سمنة: الزبادى يحافظ على نضارة الوجه بعد فقدان الوزن أخصائى سمنة: الزبادى يحافظ على نضارة الوجه بعد فقدان الوزن
ذبول الوجه ونحافته، من أكثر المشاكل التى يواجهها أغلب من يتبع الأنظمة الغذائية المنحفة، فبعد خسارة عدد من الكيلوات الزائدة غالبا ما يبدو الوجه أكثر نحافة وإرهاقا، وهو ما قد يدفع البعض للتوقف عن خسارة مزيد من الوزن حفاظا على جمال وجوههم.

فى السطور التالية يقدم الدكتور خالد يوسف أخصائى السمنة والنحافة، عددا من النصائح الهامة التى تساعد فى الحفاظ على نضارة وإشراق الوجه بعد خسارة الوزن وهم:
>- الحرص على تناول ما لا يقل عن ثلاثة إلى أربع لترات من الماء يوميا، فالماء يساعد على توصيل جميع العناصر الغذائية الهامة لأعضاء الجسم ومنها البشرة والوجه.

- الحرص على تناول حصص يومية من الخضراوات الورقية والفواكه التى تمد البشرة بالفيتامينات الضرورية لزيادة إشراقها وحيويتها.

- تناول كوب من الزبادى خالى الدسم، مضافا إليه ملعقة من العسل الأبيض وملعقة من جنين القمح وملعقتين من الشوفان، وملعقة واحدة من الخميرة يوميا قبل النوم، وهى الوصفة القادرة على إمداد الوجه تحديدا بكل العناصر الغذائية الهامة لنضارته ومنع خسارة التكونه به.
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مصر 365

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