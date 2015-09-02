مارسيال: 80 مليون يورو لضمي هو شيء من الجنون

أكد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك إن عودة محمود عبد الرزاق شيكابالا إلى الفريق مجددا "أمر وانتهى بالنسبة لي ولن يحدث" ولكن الأمر بيد مجلس الإدارة.

فماذا لو قرر مجلس إدارة الزمالك عودة شيكابالا؟ سؤال وجهه FilGoal.com وأجاب عليه مرتضى منصور.

الزمالك كان قد اتفق مع شيكابالا على إعادته لصفوف الفريق من سبورتنج لشبونة، لكن اللاعب تغيب عن حضور مؤتمر تقديمه وإعارته للإسماعيلي، لتقرر الإدارة بالإجماع التراجع عن ضم اللاعب.

وتحدث مرتضى منصور لـFilGoal.com عن الأزمة قائلا: "الأمر انتهى بالنسبة لي. ولا مكان لشيكابالا في الزمالك".

وأضاف "لو أراد الإسماعيلي التعاقد مع اللاعب عليه مخاطبة سبورتنج لشبونة".

وأجاب عن سؤال قرار مجلس الإدارة بخصوص الأزمة قائلا: " مجلس إدارة الزمالك بالكامل أمامي الآن والكل يتجه لرفض عودة شيكابالا".

وأتم "الموضوع انتهى بالنسبة لي".

وكان رئيس الزمالك قد أكد إن القرار النهائي سيكون في يد مجلس إدارة الفريق والذي" سيجتمع بدون حضوري حتى لا أؤثر على قرار المجلس". (طالع التفاصيل).