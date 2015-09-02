أخبار عاجلة

8 الصبح - هالة الزغندي مؤلفة مسلسل حجر جهنم تكشف عن اسباب تخوفها من ممثلات المسلسل -
8 الصبح - مؤلفة "مسلسل حجر جهنم" هالة الزغندي تكشف عن أسباب خروج المسلسل من سباق رمضان -
8 الصبح -حفل زفاف النجمة كارمن سليمان على الملحن مصطفى جاد بحضور عدد كبير من النجوم -
8 الصبح - كاميرا 8 الصبح فى العرض الخاص لفيلم "بنك الحظ" ورأي نجوم الفن في الفيلم ..؟ -
ارتفاع حصيلة ضحايا السيول الوحلية في كولومبيا إلى أكثر من 300 قتيل -
ميسي يقود برشلونة للفوز على اشبيلية بثلاثية .. تقرير -
8 الصبح - مدرب الزمالك الجديد يصرح : "متسالونيش" عن الدوري الموسم الحالي -
8 الصبح - أهم وأبرز العناوين والمانشيتات التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم -
توقيع مذكرة تفاهم بين إقتصادية قناة السويس وبنك تنمية الصادرات -
8 الصبح - نجوم الزمن الجميل يوجهون رسائل صوتية للرئيس السيسى بعد إنتهاء زيارته لأمريكا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

مارسيال: 80 مليون يورو لضمي هو شيء من الجنون

Google+ Print
مارسيال: 80 مليون يورو لضمي هو شيء من الجنون مارسيال: 80 مليون يورو لضمي هو شيء من الجنون

أكد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك إن عودة محمود عبد الرزاق شيكابالا إلى الفريق مجددا "أمر وانتهى بالنسبة لي ولن يحدث" ولكن الأمر بيد مجلس الإدارة.

فماذا لو قرر مجلس إدارة الزمالك عودة شيكابالا؟ سؤال وجهه FilGoal.com وأجاب عليه مرتضى منصور.

الزمالك كان قد اتفق مع شيكابالا على إعادته لصفوف الفريق من سبورتنج لشبونة، لكن اللاعب تغيب عن حضور مؤتمر تقديمه وإعارته للإسماعيلي، لتقرر الإدارة بالإجماع التراجع عن ضم اللاعب.

وتحدث مرتضى منصور لـFilGoal.com عن الأزمة قائلا: "الأمر انتهى بالنسبة لي. ولا مكان لشيكابالا في الزمالك".

وأضاف "لو أراد الإسماعيلي التعاقد مع اللاعب عليه مخاطبة سبورتنج لشبونة".

وأجاب عن سؤال قرار مجلس الإدارة بخصوص الأزمة قائلا: " مجلس إدارة الزمالك بالكامل أمامي الآن والكل يتجه لرفض عودة شيكابالا".

وأتم "الموضوع انتهى بالنسبة لي".

وكان رئيس الزمالك قد أكد إن القرار النهائي سيكون في يد مجلس إدارة الفريق والذي" سيجتمع بدون حضوري حتى لا أؤثر على قرار المجلس". (طالع التفاصيل).

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع