فيدرير عن نادال: إنه أشرس منافس واجهته خلال مسيرتي

(إفي): أكد لاعب التنس السويسري روجيه فيدرير أمس الثلاثاء أن نظيره الإسباني رافائيل نادال يعد المنافس الأشرس الذي واجهه خلال مسيرته.

وقال فيدرير عقب فوزه الأول خلال منافسات بطولة أمريكا المفتوحة للتنس، آخر بطولات التنس الأربع الكبرى للموسم (جراند سلام)، "أدركت في أحد الأيام أنه ينبغي علي العودة بشكل مختلف في كل مرة أقابله فيها".

وأكد النجم السويسري أن نادال كان، إلى جانب الصربي نوفاك ديوكوفيتش والبريطاني آندي موراي، أحد لاعبي هذا الجيل الذين دفعوه إلى أن يكون لاعبا أفضل.

وتطرق فيدرير في حديثه أيضا إلى بعض أساطير لعبة التنس الذين تألقوا في مستهل مشواره، كالأسترالي ليتون هيويت والأمريكيين أندريه أجاسي وبيت سامبراس والبريطاني تيم هينمان.

وقال صاحب الرقم القياسي في عدد مرات الفوز ببطولات الجراند سلام إنه على مدار سنوات عديدة "كان علي التأقلم على أسلوب كل لاعب منهم، والتركيز أكثر على الجانب البدني، والاستفادة من الظروف لكي أحقق المزيد من النجاحات".

يذكر أن فيدرير، المصنف الثاني عالميا، كان قد تأهل إلى الدور الثاني في أمريكا المفتوحة على حساب الأرجنتيني ليوناردو ماير بثلاث مجموعات نظيفة بواقع 6-1 و6-2 و6-2.

ومن المقرر أن يلتقي فيدرير في الدور الثاني للبطولة مع البلجيكي ستيف دارسيس الذي أقصى بدوره القبرصي ماركوس باجداتيس.