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يوفنتوس: 100 مليون يورو لبوجبا لن تكون كافية العام المقبل

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يوفنتوس: 100 مليون يورو لبوجبا لن تكون كافية العام المقبل يوفنتوس: 100 مليون يورو لبوجبا لن تكون كافية العام المقبل

يؤمن جوسيبي ماروتا المدير الرياضي ليوفنتوس أن 100 مليون يورو لن تكون كافية لأي فريق يرغب في ضم لاعب خط وسط البيانكونيري بول بوجبا خلال الصيف المقبل.

وكان يوفنتوس قد رفض عرضا من برشلونة لضم بوجبا خلال سوق الانتقالات الصيفية الأخيرة مقابل 80 مليون يورو.

ولكن يرى المدير الرياضي للسيدة العجوز أن الأسعار العالمية للاعبين ترتفع وأنه إذا ما استمر بوجبا على تقديم نفس الأداء القوي الذي قدمه خلال الموسم الماضي فإن 100 مليون يورو لن تكون كافية للحصول على توقيعه.

وأضاف في تصريحاته للصحفيين يوم الأربعاء"السوق ينمو دائما، والدوري الإنجليزي خير مثال على ذلك، فالأسعار التي هي طبيعية اليوم كانت تشكل دربا من الجنون في الماضي".

وأكمل"إذا ما واصل بوجبا تقديم نفس الأداء القوي الذي قدمه الموسم الماضي، وحينها لن يكون 100 مليون يورو قيمة كافية من أجل ضمه".

وواصل"الحفاظ على فريق يجلب البطولات هو عبارة عن إتمام تعاقدات رائعة أخرى، لكن عندما نستقبل عرضا بـ100 مليون يورو فإن ذلك يجعلنا نتردد".

وأتم"لكن يوفنتوس يرغب في الفوز دائما ولذلك حافظنا على بوجبا".

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