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إبراهيم صلاح: لا يوجد أهلي وزمالك في منتخب مصر

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إبراهيم صلاح: لا يوجد أهلي وزمالك في منتخب مصر إبراهيم صلاح: لا يوجد أهلي وزمالك في منتخب مصر

أكد إبراهيم صلاح لاعب وسط الزمالك الدولي أن منتخب مصر متحد قبل مواجهة تشاد في تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2017، مشيرا إلى عدم وجود أزمات مع لاعبي الأهلي.

وجاءت تصريحات إبراهيم صلاح خلال زيارة خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة لمعسكر أمس الثلاثاء.

ويستعد منتخب مصر لمواجهة تشاد خارج ملعبه في الجولة الثانية من تصفيات كأس أمم إفريقيا 2017 يوم الأحد 6 سبتمبر.

وقال صلاح: "لا يوجد أهلي وزمالك هنا، جميعنا نلعب لفريق واحد وباسم واحد، هو منتخب مصر، ولا يوجد أي مكان لأي انتماء سوى الانتماء لمنتخب بلادنا".

وتابع "توجد روح عالية بين اللاعبين، والتي تصب في مصلحة المنتخب لتحقيق الهدف الأكبر وهو إعادة منتخب مصر لمكانته الطبيعية على رأس القارة الأفريقية".

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