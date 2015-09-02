النني يطالب بتسهيلات أكثر من أجل المحترفين

طالب محمد النني لاعب وسط بازل الدولي ببعض التسهيلات الخاصة بدخول وخروج اللاعبين المحترفين في مصر.

وجاءت تصريحات النني خلال زيارة خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة لمعسكر منتخب مصر أمس الثلاثاء.

ويستعد منتخب مصر لمواجهة تشاد خارج ملعبه في الجولة الثانية من تصفيات كأس أمم إفريقيا 2017 يوم الأحد 6 سبتمبر.

وتحدث النني للوزير مطالباً بعض التسهيلات لدخول وخروج اللاعبين المحترفين من البلاد، فيما يخص التصاريح الدراسية والأمنية، وتصاريح القوات المسلحة.

مشيراً أن اللاعبين المحترفين في مهمة قومية لحمل اسم مصر في الخارج، سواء مع أنديتهم أو مع المنتخب.